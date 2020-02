Paderborn (WB/upf). Schnell rein, schnell raus. Mit Maske, Messer und Schreckschusspistole. Der Tatplan brachte zwei Mal Beute, wenn auch mit Hindernissen. Zwei junge Paderborner, die Netto-Märkte in Scharmede und Wewer überfallen hatten, sind am Dienstag von der Großen Jugendkammer des Landgerichts verurteilt worden. Aber nur einer muss hinter Gitter.

Wie berichtet, hatte das Duo (damals 16 und 18 Jahre alt) im Februar vergangenen Jahres bei dem Raub in Scharmede fast 6000 Euro erbeutet – drei Wochen später in Wewer aber „nur“ 280 Euro. Abgesehen davon liefen beide Taten vergleichbar ab, auch was die Reaktionen der Kassiererinnen angeht, denen die Drohung mit einer ungeladenen Schreckschusspistole zunächst als dummer Scherz erschien.

Verblüffte Kassiererin

So hatte es die 21-jährige Kassiererin in Scharmede am ersten Prozesstag vor zwei Wochen berichtet, und ähnlich schilderte es auch eine 43 Jahre alte Zeugin, die in Wewer an der Kasse gesessen hatte. Die beiden Maskierten, dennoch deutlich erkennbar im Teenager-Alter, seien „hampelig“ gewesen. „Wollt Ihr mich verarschen?“, habe sie die beiden gefragt und sie hinauswerfen wollen.

Bis dann der 17-jährige Angeklagte eine Weinflasche vom Band genommen und zerschlagen habe. Angesichts der Drohung mit dem abgebrochenen Flaschenhals gab die Kassiererin ihren Widerstand auf. Von den vier an der Kasse wartenden Kunden habe keiner eingegriffen.

Mit der diesmal mageren Beute machten sich die beiden und mehrere Begleiter, mit denen sie zusammen mit zwei Autos zum Tatort gefahren waren, auf den Weg nach Herford – die Beute sollte einen gemeinsamen Discobesuch finanzieren. „Schlichtweg verballert“ hätten beide die Beute aus den Überfällen, betonten die Verteidiger Christian Waltemate und Georg Schulze – für Essen, Klamotten und Ähnliches.

Deutliche Zeichen von Unreife

Mithin ein jugendtypisches Verhalten, was zeige, wie unreif der 17- und der 19-Jährige tatsächlich seien. Ganz abgesehen von den übrigen Reifeverzögerungen, aufgrund derer sie noch zuhause bei der Familie wohnten und so richtig den Weg im Leben noch nicht gefunden hätten – immerhin hat der Jüngere bereits eine Lehre angefangen und die Aussicht, danach im Betrieb zu bleiben.

Beide beantragten Jugendstrafen in bewährungsfähiger Höhe, also maximal zwei Jahre. „Zwei Taten erheblicher Schwerkriminalität“ sah Staatsanwalt Volker Wiederhold, der bei der Anwendung von Jugendstrafrecht auch für den Älteren der Räuber drei Jahre und drei Monate Haft forderte, für den 17-Jährigen gleich dreieinhalb Jahre, weil er immerhin derjenige gewesen sei, der die Taten geplant habe. „Er ist einen Tucken mehr als Haupttäter anzusehen.“

Tatsächlich entschied die Große Jugendkammer, dass der 19-Jährige noch eine allerletzte Chance bekommt, und verhängte gegen ihn eine zweijährige Bewährungsstrafe – verbunden mit der Auflage, sich um eine Ausbildung oder einen weiteren Schulbesuch zu bemühen. Der 17-Jährige soll im Knast während seiner zweieinhalbjährigen Haft auf den rechten Weg finden.

Fahrer kommt glimpflich davon

Er sei schon als Strafunmündiger mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, erzieherische Maßnahmen hätten nicht gefruchtet. „Da ist eine längere Gesamterziehung nötig“, befand die Vorsitzende Richterin Nicole Klein. Dass der Angeklagte im Gerichtssaal bei seiner Entschuldigung gegenüber der jungen Kassiererin geäußert hatte, sie hätten ja nichts Böses tun wollen, sage viel über sein Rechtsverständnis. Klein: „Das zu sagen, wenn man irgendwo mit Messer und Pistole reingeht, das ist schon ein Ding.“

Am besten kommt der 18-Jährige weg, der die beiden Räuber nach Scharmede und zurück gefahren hatte. Wegen Beihilfe wurde er zu einer Bewährung verurteilt, die erst einmal nicht mit einem Strafmaß verbunden ist: Hält er sich zwei Jahre lang straffrei, wird das Urteil getilgt.