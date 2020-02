In den vergangenen Tagen sind auf dem kleinen Parkplatz des Johannisstifts am Fürstenweg rund 20 Autos abgeschleppt worden, die entweder keinen Parkschein hatten, oder bei denen die Parkzeit überzogen war, berichtet Markus Lüke. Foto: Jörn Hannemann

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Man kommt zurück zum Parkplatz und das Auto ist weg. Da ist der Schreck groß. In den vergangenen Tagen ist das rund 20 Autofahrern so ergangen, die ihren Wagen auf dem Parkplatz am Paderborner Johannisstift am Fürstenweg abgestellt hatten. Abgeschleppt! Jetzt äußert sich die Geschäftsführung des Johannisstifts zu dem Vorgehen auf dem Privatparkplatz.