Paderborn (WB/kcm). Geschichten von Zauberern, von Gestaltenwandlern oder auch vom Schulalltag – Die Kinder, die am Kreisentscheid des 61. bundesweiten Vorlese-Wettbewerbs teilgenommen haben, hatten einige interessante Geschichten zum Vorlesen mitgebracht. Am Montag setzten sich in der Kinderbibliothek Paderborn Tessa Schlummer (11) und Florian Frehn (12) in ihren jeweiligen Gruppen durch. Sie dürfen sich jetzt im März beim Bezirksentscheid beweisen.