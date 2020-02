Der Paderborner Oberstaatsanwalt teilte am Mittwoch mit, dass nach dem Ergebnis der Ermittlungen der Angeschuldigte den Plan gefasst habe, seinen Pflegevater zu töten, um dessen Vermögen zu erben.

„Unter dem Einfluss von Drogen stehend tötete er seinen Pflegevater am 18. Oktober 2019 durch einen gezielten Schlag mit einem Vorschlaghammer gegen den Kopf. Um die Spuren seiner Tat zu beseitigen, verbrannte er den Getöteten in dessen Haus. Dadurch gerieten auch Teile des Hauses in Brand. Das Feuer konnte durch alarmierte Feuerwehrkräfte gelöscht werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Der Angeschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Tatvorwürfe und beruft sich auf ein Unfallgeschehen.

Ein Hauptverhandlungstermin ist noch nicht bekannt.

Der Pflegesohn war im Kindesalter von dem Westenholzer und dessen Frau aufgenommen worden. Im Alter von etwa 17 Jahren brach er seine Ausbildung zum Metzger ab und verschwand. Danach soll es nur sporadische Kontakte gegeben haben. Bis zum Tod der Pflegemutter lebte der 48-Jährige auf einem Campingplatz bei Bremen. Danach kam er zurück nach Westenholz und zog im Haus seines Pflegevaters ein. Dort soll es öfters zu Streit gekommen sein, im Sommer habe der Pflegevater dann sein Testament zu Gunsten des Pflegesohnes geändert, berichteten Nachbarn.

Am Tattag bemerkten Nachbarn Rauch, der aus dem Haus drang, und alarmierten die Feuerwehr. Als diese eintraf, versuchte der Beschuldigte sich über das Dach eines Carports zu retten.

Später wurde er festgenommen. Seitdem sitzt der 48-Jährige in Untersuchungshaft.

