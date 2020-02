Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Der Termin für das Pressegespräch hätte nicht passender gelegt werden können: Während Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Bremer zusammen mit seinem Vorstand der Bremer AG die positive Entwicklung des Unternehmens vorlegte, rollten zeitgleich in Mönkeloh die Bagger an. Für Amazon baut Bremer dort ein neues Verteilzentrum, das vor Weihnachten 2020 seinen Betrieb aufnehmen soll.

Doch das ist nicht die einzige Baustelle, auf der das Unternehmen tätig ist, wie Wolfgang Bremer am Montag betonte. Die Aussichten für 2020 seien durchweg positiv. Keine konkreten Aussagen gab es jedoch zu einer Bremer-Baustelle, die vor allem die Paderborner Bürger beschäftigt: Wann genau es mit dem Paderborner Bahnhof losgeht, konnte (oder wollte) der langjährige Vorstandsvorsitzende Heinrich Hillebrand nicht beantworten. Mit den Projektbeteiligten sei Verschwiegenheit vereinbart, erklärte er. Möglicherweise könne es im ersten Quartal noch etwas mit den Unterschriften werden. Man befinde sich mit der Bahn in den Schlussverhandlungen.

Immerhin gab Hillebrand bekannt, dass bereits ein Betreiber für das geplante Hotel gefunden und der Vertrag geschlossen worden sei. Aber auch hier wurde kein Name genannt. Fest stehe: Ende 2022 soll der Bahnhof fertig sein.

Neuer Vorstand

Wolfgang Bremer nutzte die Gelegenheit, Heinrich Hillebrand (65) als Vorstandsvorsitzenden in den Ruhestand zu verabschieden. Das Amt hatte er in den vergangenen acht Jahren ausgeübt, im Unternehmen war er 40 Jahre. „Als ich hier anfing, hatten wir 100 Mitarbeiter und einen Umsatz von 20 Millionen Mark. Heute haben wir 1000 Mitarbeiter und 800 Millionen Euro“, machte der scheidende Vorstand die Entwicklung deutlich. Seine Nachfolger sind „Eigengewächse“: Dr. Matthias Molter (54) ist zuständig für die Fertigung in Paderborn und Leipzig, Konstruktion, Transport und Montage. Torsten Schuff (51) leitet den Bereich schlüsselfertiges Bauen, Michael Dufhues (49) den noch jungen Bereich Projektentwicklung. Mit diesem neuen Geschäftsbereich will Bremer künftig verstärkt als Investor auftreten. Jüngstes Projekt ist ein Vorhaben in Hanau, wo Bremer für das Unternehmen Tesa (Klebeprodukte) baut.

...die Sache mit Höffner

Wolfgang Bremer betonte, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten einen starken Wandel vollzogen habe: weg vom ausschließlichen Fertigteile-Lieferanten, hin zum schlüsselfertigen Generalunternehmer samt komplexer Gebäudetechnik. Das sei auch der Grund, warum Bremer nicht das neue Möbelhaus für Höffner in Paderborn baue, obwohl es reichlich Expertise in diesem Bereich gebe. Auch für Höffner habe man schon gebaut, erklärte die Unternehmensführung. Nach Worten des Aufsichtsratsvorsitzenden habe es in diesem Fall aber nicht geklappt: Möbel-Mogul Kurt Krieger habe nur einzelne Gewerke ausgeschrieben – das sei für Bremer aber nicht interessant genug. Außerdem seien die Kapazitäten im Werk ausgeschöpft gewesen, erklärte Dr. Molter mit Blick auf den engen Zeitplan, den Krieger vorgegeben habe.

Die Bremer AG kündigte an, am Standort Paderborn weiter in die Produktion investieren zu wollen. Unter anderem sei die Anschaffung eines Schweißroboters geplant, der die Eisenmatten für die Bewehrung nach Bedarf herstellen kann. Bislang werden die zugeliefert.