Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Wer gewinnt die von Wilhelm Peters gestaltete Glasstele? Zum 12. Mal wird in diesem Jahr der Paderborner Kunstpreis verliehen. Der Kunstverein und die Sparkasse Paderborn-Detmold riefen am Mittwoch Künstlerinnen und Künstler dazu auf, sich zu bewerben. Bis zum 30. April haben die jetzt dazu Zeit.

„Paderborn ist auch eine Kunststadt“

Für den Gewinner oder die Gewinnerin lohnt sich das Mitmachen auf jeden Fall, schließlich winkt ein Preisgeld in Höhe von 7500 Euro. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Paderborn-Detmold, Arnd Paas, bekannte sich unmissverständlich zur Förderung von Kunst und Kultur: „Paderborn ist eine Sport- und Wirtschaftsstadt, aber eben auch eine Kunststadt.“ Künstler trügen dazu bei, „Paderborn in die Welt zu tragen“, betonte er.

Die Vorsitzende des Kunstvereins, Alexandra Sucrow, nannte den Kunstpreis ein „Leuchtturmprojekt“ und setzt die Zusammenarbeit mit dem heimischen Kreditinstiut gerne fort. Der Kunstpreis wende sich an Künstler, die mit ihrem Schaffen und der Außenwirkung Paderborn bekannt machten. Zur Teilnahme aufgerufen seien nicht Newcomer, sondern „Kunstschaffende, die bereits eine Vita haben“.

Bezug zu Paderborn erforderlich

Wichtig: Bildende Künstler, die sich bewerben wollen, müssen einen Bezug zu Paderborn haben, zum Beispiel in der Stadt geboren sein oder hier das Atelier betreiben. In den Vorjahren wurden Peter Amici, Walther Schwiete, Hans Christian Rüngeler, Werner Schlegel, Ingrid Moll-Horstmann, Artemis Heber, Wolfgang Brenner, Marek Radke, Wilfried Hagebölling, Christine Steuernagel und Dorothea Reese-Heim mit dem Preis ausgezeichnet.

Preisverleihung am 25. Juni

Wer ihn diesmal bekommt, entscheidet die Jury mit Arnd Paas und dem Pressesprecher der Sparkasse, Elmo Spieß, sowie Alexan­dra Sucrow und Michael Aßmann vom Kunstverein. Hinzu kommen Paderborns Kulturdezernent Carsten Venherm und die Sachverständigen Stefan Keymer, Hubert Krawinkel und Max Schulze. Die Jury entscheidet am 15. Mai, der Preis wird dann am 25. Juni in einer Feier im Hauptgebäude der Sparkasse an der Hathumarstraße verliehen. Von da an sind dann auch Werke des Gewinners oder der Gewinnerin in einer Ausstellung im ersten Obergeschoss mehrere Wochen lang zu sehen.

Die Teilnehmer sollten sich nicht mit Originalen, sondern mit Abbildungen bewerben, betonte Alexandra Sucrow. Zudem müsse der Bezug zu Paderborn deutlich werden. Wie in den Vorjahren ist Sabine Jakobsmeyer in der Sparkasse die Ansprechpartnerin für die Künstlerinnen und Künstler. Sie nimmt in der Hauptstelle (Ha­thumarstraße 15-19) Bewerbungen persönlich entgegen und bearbeitet auch die elektronischen Einsendungen (sabine.jakobsmeyer@sparkasse-pd.de).

In den Vorjahren machten jeweils rund 20 Künstler mit. „Wir haben zunehmend Bewerbungen von Foto- und Medienkünstlern“, hat Alexandra Sucrow beobachtet. Sie ist gespannt, was sie in diesem Jahr zu sehen bekommt.