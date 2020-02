Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Die Dämmerung taucht Paderborn in ein besonderes Licht. Die Stimmungen, die dadurch entstehen, hat der Paderborner Fotograf Kalle Noltenhans am Beispiel markanter Gebäude und Straßenzüge eingefangen. Die 55 Aufnahmen aus den 80er und 90er Jahren sind unter dem Titel „Das stille Licht der Stadt“ vom 22. Februar bis 10. Mai im Stadtmuseum zu sehen.

Zeitreise in die 80er und 90er Jahre

Die Besucher begeben sich dabei auf einen Zeitreise: Das Westerntor, der Hauptbahnhof, der Frankfurter Weg oder die Detmolder Straße gibt es noch, aber dort hat sich in den Jahrzehnten vieles verändert. Der Lagerturm der Paderborner Brauerei an der Widukindstraße ist genauso verschwunden wie die Trinkhalle Heina an der Neuhäuser Straße oder der Gasometer am Rolandsweg, auf den Noltenhans kletterte, um seine Stadt von oben zu fotografieren.

Der Leiter des Stadtmuseums, Markus Runte, betonte am Mittwoch bei der Einführung in die Ausstellung: „Das sind Bilder von Paderborn, die man so noch nicht gesehen hat. Sie haben mich sofort angefixt, weil sie eine ganz besondere Stimmung transportieren. Hauptthema ist das Licht.“

Stimmungsvolle Straßenfotografie

Es ist ein stilles Licht, von dem nichts ablenkt. Menschen kommen bis auf wenige Ausnahmen nicht vor. Noltenhans hat sich auf stimmungsvolle Gebäude- und Straßenfotografie konzentriert. „Die Bilder sind alle mindestens 20 Jahre alt und es sind allesamt analoge Fotos“, erläuterte der 67-Jährige, der früher bei Nixdorf und Siemens arbeitete und seit 2005 selbständiger Fotograf ist. Seit 1982 lichtete Noltenhans als „stiller Beobachter“ (Markus Runte) seine Heimatstadt in „6x6“ auf Ektachrome- und Fujichrome-Material ab.

Foto: Jörn Hannemann

Das Hotel Krawinkel hat er genauso im Bild festgehalten wie das Esso-Tanklager an der Detmolder Straße/Ecke Salierstraße, das Geschäft Elektro Nixdorf an der Schulstraße, die Kreuzung Rolandsweg/Nordstraße und natürlich den Dom. „Der Dom und die Pader“ antwortet Noltenhans auf die Frage, was Paderborn unverwechselbar mache. „Dem Dom bin ich seit langem verbunden und an der Pader fasziniert mich, dass es auf so wenig Fläche so viel Wasser gibt.“ Auf der Internetseite www.qalle.nrw hat Noltenhans Vorher-Nachher-Vergleiche von Gebäuden und Straßenzügen angelegt – ein interessantes Angebot vor allem für ältere Paderborner.

Zur Ausstellung, die am Freitag um 19 Uhr eröffnet wird, erscheint ein Katalog mit 64 Seiten und erläuternden Aufsätzen. Er ist für 9,80 Euro im Museum erhältlich. Eine „Entdeckerbox“ mit Anregungen zum Ausstellungsbesuch kann kostenlos ausgeliehen werden. Familienführungen sind am 28. März und 25. April jeweils um 15 Uhr vorgesehen (Anmeldungen unter 05251/88111695).

Zwei Jazz-Songs als Untermalung

Egal ob allein oder als Teil einer Gruppe: Wer durch die Ausstellung stöbert, wird von zwei Jazz-Songs des Paderborner Musikers Michael Driesner begleitet. Zum Begleitprogramm gehören ein Vortrag von Lisa Danulat über Licht und Dunkelheit am 26. März um 19 Uhr und ein Konzert („Solo für...Kalle Noltenhans“) mit Jana Springer (Violine) und Mario Krapf-Springer (Gitarre) am 8. Mai um 19 Uhr.

Museum im Zeichen der Fotografie

„Das stille Licht der Stadt“ wird nicht die einzige Fotoausstellung 2020 im Stadtmuseum bleiben. Markus Runte kündigte für Juni eine Schau im Rahmen der Paderborner Fototage an, und ab Mitte August schließt sich dann „Kleider machen Leute“ an. Als Teil der die Paderborner Museen gemeinsam beschäftigenden Ausstellungsreihe „Get dressed!“ über das Kleid in der Geschichte, Kunst und Natur werden Fotografien von Herlinde Koelbl präsentiert. „Das Stadtmuseum steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Fotografie“, betonte Markus Runte.