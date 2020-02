New Yorker – hier der Standort Bielefeld – plant seine Neueröffnung in Paderborn für den 4. Juni. Foto: Markus Poch

Paderborn (WB/itz). Auf diese Nachricht warten bereits etliche Mode-Freunde: Schon am Donnerstag, 4. Juni, will der Modefilialist New Yorker seinen neuen Laden im Paderborner Südring-Center eröffnen. Ursprünglich war der Herbst als möglicher Termin genannt worden. Den konkreten Termin teilte das Center-Management des Südrings am Mittwoch auf Anfrage mit.