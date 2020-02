Die Rolle Europas in der Welt beleuchteten in der Kaiserpfalz (von links) Thomas Spieker, Ansgar Meyer, Manfred Müller, Carsten Linnemann, Andreas Bruck, Roderich Kiesewetter, Jörg Stenzel, Andreas Schnadwinkel und Michael Dreier. Foto: Maike Stahl

Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Nur wenige Tage nach der Münchner Sicherheitskonferenz standen Fragen der deutschen und europäischen Sicherheitspolitik am Dienstagabend auch im Zentrum einer Vortrags- und Diskussionsrunde mit dem Titel „Europas Rolle in der Welt“ in der Kaiserpfalz. Tenor der Runde: Deutschland darf sich nicht heraushalten, sondern muss diese als verlässlicher Partner in Europa mitgestalten.

„Damit das Akzeptanz bei der Bevölkerung findet, sind vorurteilsfreie Aufklärung und sachliche Informationen nötig, aufgrund derer diese Themen fundiert diskutiert werden können“, sagte Andreas Bruck. Der Paderborner war zuvor zum Leiter der neu gegründeten Sektion Paderborn der Gesellschaft für Sicherheitspolitik gewählt worden, die ein Diskussionsforum und Orientierung in diesen Fragen bieten will. Anlass der Auftaktveranstaltung waren zudem das Leitthema des Paderborner Bürger-Schützenvereins „Paderborner Schützen – mitten in Europa“ sowie die Verleihung des Preises „Bundeswehr und Gesellschaft” an die Stadt Paderborn.

Nationale Sicherheitsstrategie gefordert

„Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema für die Menschen“, stellte Landrat Manfred Müller fest. Für die innere Sicherheit sei bereits viel getan worden, die äußere Sicherheit sei angesichts einer veränderten geostrategischen Lage aber nicht minder wichtig. Nicht zuletzt, weil die Entwicklungen in der Welt auch in Deutschland spürbar würden.

Gastreferent Roderich Kiesewetter forderte, dass Europa und damit auch Deutschland, das im Herzen Europas liege, mehr internationale Verantwortung übernehmen und die globale Ordnung aktiv mitgestalten müsse. „Dazu brauchen wir eine nationale Sicherheitsstrategie“, betonte der ehemalige Generalstabsoffizier der Bundeswehr, der als Bundestagsabgeordneter aus Baden Württemberg und Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Auswärtigen Ausschuss als ausgewiesener Fachmann in diesen Fragen gilt.

„Sahelzone wird das neue Afghanistan“

Die Gestaltung sieht er in erster Linie in zivilen Missionen, aber auch in militärischer Unterstützung. „Es kommt auf Deutschland an. Andere erwarten sich von uns Sicherheit“, sagte er. Das gelte zum Beispiel in Nordsyrien. „Wir Europäer sind unmittelbar abhängig von der Entwicklung in dieser Region, sind aber noch nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Stattdessen gestalten nun China und Russland dort Lösungen, aber nicht in unserem Sinne.“ Auch in Libyen hätte sich Europa nach Ansicht von Kiesewetter viel deutlicher positionieren müssen. „Wir hätten vor Ort Flüchtlingslager errichten und betreuen können.“

Das Gleiche gelte für die Sahelzone, wo derzeit Millionen Menschen auf der Flucht seien. „Das wird uns die nächsten 20, 30 Jahre begleiten. Die Sahelzone wird das neue Afghanistan“, prognostizierte Kiesewetter. „Wir müssen den Staaten eine Entwicklungsperspektive geben, sie begleiten, ausbilden und dabei unterstützen, die nötige Infrastruktur zu schaffen.“ Dabei sieht er unter anderem jungen Menschen in der Pflicht, die sich mit ihrem jeweiligen Know-How eine Zeit im Ausland engagieren sollten. „Die Zukunft wird in Afrika entschieden“, ist Kiesewetter. überzeugt.

Er sprach sich nicht nur für ein Mehrheitsverfahren in der EU, einer „Koalition der Willigen“ und einen europäischen Sicherheitsrat aus, sondern auch dafür, die Bundeswehr wieder sichtbarer zu machen, nicht nur freitags und sonntags in den Zügen. Denn auch daran, dass das verstärkte Engagement einiges kosten wird, ließen weder Kiesewetter noch Brigadegeneral Ansgar Meyer keinen Zweifel. „Dafür brauchen wir ein anderes Bewusstsein in der Bevölkerung“, sagte Meyer.

Zitate der Redner

Michael Dreier: „Die Sicherheit in Europa lebt von persönlichen Begegnungen. Diese ermöglichen wir mit engen freundschaftlichen Beziehungen im Rahmen unserer Städtepartnerschaften, die als Friedensprojekt der Kommunen einen Grundstein für ein geeintes Europa im 21. Jahrhundert legen.“

Manfred Müller: „Die geostrategische Lage hat sich geändert. Haben wir das alle schon realisiert? Allein die Flüchtlingskrise zeigt, wie sehr die Auseinandersetzungen in der Welt Einfluss auf unser Leben vor Ort haben.“

Carsten Linnemann: „Die entscheidende Frage wird sein, ob unser System mit einer freiheitlich liberalen Ordnung gewinnt oder die autoritären Regime. Dafür brauchen wir aber eine Strategie in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.“

Roderich Kiesewetter: „Wir werden unser Europa nur bewahren, wenn junge Leute bereit sind, Zeit im Ausland zu verbringen, sich vor allem auch in Entwicklungsländern zu engagieren, und zu zeigen, dass uns diese Regionen am Herzen liegen. Wir müssen Zivilcourage zeigen und unsere Gesellschaft robuster verteidigen.“

Andreas Schnadwinkel: „Wir Deutschen lehnen es ab, geostrategische Interessen zu haben. Das hängt natürlich ursächlich mit der Verantwortung für zwei Weltkriege zusammen. Nie wieder soll von deutschem Boden Krieg ausgehen. Aber vor dem Hintergrund dieser Schuld haben wir es uns ein Stück weit bequem gemacht, was die Nato-Partnern zunehmend als Geiz und Feigheit deuten.“