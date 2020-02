Von Ingo Schmitz und Rahel Schuchardt

Paderborn (WB). Die Nachwuchsköche der Region haben sich am Dienstagabend in Paderborn einen Wettstreit an den Kochtöpfen geliefert. Im Café Restaurant Zu den Fischteichen zauberten sie für mehr als 100 Gäste ein Vier-Gänge-Menü. Der Sieger des so genannten Sparkassenpokals heißt Jonas Wulf. Er absolviert seine Ausbildung bei In Via St. Lioba in Paderborn.

Viele Köche verderben den Brei? Das gilt sicher nicht für die Traditionsveranstaltung der Köchevereinigung Paderborner Land. Zumindest sorgten acht Köche am Dienstagabend für reichlich Gewusel. In der Küche des Restaurants Zu den Fischteichen mussten sie sich ihren Platz zwischen Kombidämpfer, Kochplatten und Anrichte unter den gestrengen Augen der Jury erkämpfen.

Dritter wurde Auszubildender Ahmadi Murtaza (links), dessen Gericht von den Jurymitgliedern Maria Mertens, Karl-Heinz Hesse und Bernd Haubeil (von links) bewertet wird. Foto: Jörn Hannemann Dritter wurde Auszubildender Ahmadi Murtaza (links), dessen Gericht von den Jurymitgliedern Maria Mertens, Karl-Heinz Hesse und Bernd Haubeil (von links) bewertet wird. Foto: Jörn Hannemann

Die Vorspeisen klappten gut. Doch dann der Hauptgang: Die Teilnehmer des Wettbewerbs waren angespannt bis in die Kochmütze. Jonas Wulf zitterten die Hände, als er die geschmorten Kalbsbäckchen auf die zehn Teller verteilte. Jetzt keinen Fehler machen! Dann noch die Polenta und den Organgenrotkohl dazu – fertig! Es konnte serviert werden.

Doch durchatmen konnte er noch lange nicht. Nach dem Hauptgang kam das Dessert. Auch da hatte er sich viel vorgenommen: Seine Variationen aus Apfel-, Mohn- und Quark-Heidelbeerstrudel an Vanillesoße sollte die Gaumen in Verzückung versetzen. Und das gelang ihm auch. Von den Gästen gab es großes Lob.

Doch bis dahin war es ein weiter Weg, wie Bernd Haubeil, Jugendwart der Köchevereinigung Paderborner Land, betonte. Er freute sich mit dem Vorsitzenden Dirk Tschischke (Fischteiche), dass in diesem Jahr wieder acht Auszubildende an den Start gegangen waren – doppelt so viele wie im Vorjahr. „Wir haben in der Berufsschule sehr viel Überzeugungsarbeit für den Wettbewerb gemacht. Er bietet dem Gewinner nicht nur die Möglichkeit, am Landesentscheid zum Rudolf-Achenbach-Preis teilzunehmen. Für alle Teilnehmer ist der Sparkassenpokal zudem eine gute Übung für die Prüfungen, die in Kürze anstehen“, sagte Dirk Tschischke.

Angebrannte Soßen

Nicht bei allen angehenden Köchen lief es am Dienstag optimal. „Bei drei Köchen ist die Soße angebrannt“, berichtete Haubeil. Ärgerlich, aber eine wichtige Erfahrung. „Sie haben die falsche Technik angewandt. Anstatt die Soße im Topf zu kochen, hätten sie eine Schmorpfanne und den Kombidämpfer nehmen sollen“, erläuterte der Jugendwart.

Grundsätzlich stelle er fest, dass die Nachwuchsköche sehr gute Leistungen bei den Vorspeisen und beim Dessert gezeigt hätten. Allerdings hätten sich grundsätzliche Schwächen beim Hauptgang herauskristallisiert. Dies könne daran liegen, dass sie in ihren Betrieben bislang nicht genügend Erfahrung gesammelt hätten. Für die anstehenden Wettbewerbsrunden – der Sieger darf am 3. März zum Landesentscheid des Achenbach-Preises, alle anderen am 30. März zur Ostwestfalenmeisterschaft in Gütersloh – werden die Teilnehmer daher noch einmal speziell vorbereitet.

Früher Maler, jetzt Koch

Sieger Jonas Wulf war sichtlich stolz auf sein Ergebnis. Tatsächlich sei er erst durch einen Freund motiviert worden, an dem Wettbewerb teilzunehmen. „Zur Koch-Ausbildung bin ich durch einen verrückten Zufall gekommen, da ich meine alte Ausbildung als Maler wegen einer Erkrankung nicht weitermachen konnte. Auch wenn die Arbeitszeiten manche Menschen abschrecken: Ich mag meinen Beruf!“, betonte er.

Für die Gäste hatte Jonas Wulf folgendes Menü zubereitet: Knackige Wintersalate, Römersalat mit Radicchio, Chicorée und gebratene Garnelen, danach Sellerie-Birnen-Cremesuppe mit karamellisierten Birnenstreifen. Im Hauptgang gab es geschmorte Kalbsbäckchen in eigener Soße mit Polenta an Orangenrotkohl sowie als Dessert die Strudelvariationen.

Teilnehmer und Plätze

Bei den Köchen haben gewonnen: 1. Platz Jonas Wulf, In Via St. Lioba Paderborn; 2. Rudolf Moor, Gräflicher Park Bad Driburg; 3. Ahmadi Murtaza, Hotel Waldkrug Delbrück. Je einen vierten Platz belegten: Markus Lübbers, Hotel Viktoria Hövelhof; Steven Harding, Landhotel Weserblick Beverungen; Alexander Middeke, Hotel Schwallenhof Bad Driburg sowie Danyel Babycz, Waldhotel Nachtigall in Schloß Neuhaus. Auch die Hotelfachleute stellten sich der Jury: 1. Luisa Stellpflug, Gräflicher Park Bad Driburg; 2. Marvin Lüke, Landgasthaus Nolte, Nieheim; sowie Marla Müser, Gräflicher Park. Den ersten Platz bei den Restaurantfachleuten belegte Sandra Mensing, Landgasthaus Spieker in Hövelhof. Alle Erst- bis Drittplatzierten nehmen am 30. März an der Ostwestfalenmeisterschaft im Parkhotel Gütersloh teil.