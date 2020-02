Das Ensemble setzt sich aus Darstellern der Musicalproduktionen zusammen, an die in der Show in der Paderhalle erinnert wird.

Zu erleben ist die angeblich „erfolgreichste Musical-Gala aller Zeiten“ am Mittwoch, 4. März, um 20 Uhr in der Paderhalle. Seit mehr als 20 Jahren lockt „Die Nacht der Musicals“ Besucher in Hallen und Theatersäle in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach eigenen Angaben verfolgten mehr als zwei Millionen Freunde des Musicals die Shows.

„Mamma Mia“ und „Cats“ sind natürlich auch dabei

Von rockig bis gefühlvoll und den Tränen ganz nah: In einer mehr als zweistündigen Show begleiten Darsteller der Originalproduktionen die Zuschauer auf eine Reise durch die bunte und vielfältige Welt der Musicals. Die Hits und Highlights aus gefeierten Erfolgsstücken wie „Tanz der Vampire“ oder „Elisabeth“ fehlen dabei ebenso wenig wie die Musicalklassiker „Mamma Mia“ oder „Das Phantom der Oper“, das bekanntlich die berühmte Geschichte um einen entstellten Mann und seine sehnsuchtsvolle Liebe erzählt. Natürlich wird auch die weltberühmte Hymne „Memories“ aus „Cats“ angestimmt.

Auch das Erfolgsmusical „Der König der Löwen“ kommt zu seinem Recht. Es zählt zu den beliebtesten Inszenierungen der Welt. 1994 begeisterte der Disney-Film Millionen Menschen und bereits drei Jahre später wurde die tragische Geschichte des kleinen Löwenjungen Simba als Bühnenfassung in Amerika uraufgeführt. Seither feiert das Musical über Leben und Tod, Freundschaft und Liebe weltweit große Erfolge. Besonders einprägsam ist die einfühlsame und zugleich mitreißende Musik, die von Sir Elton John komponiert wurde.

„Die Nacht der Musicals“ sei „ein musikalisches wie visuelles Feuerwerk, bei dem jeder Zuschauer auf seine Kosten kommt“, verspricht der Veranstalter. Die Show beinhalte mitreißende Choreografien, aufwändige Kostüme sowie ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept. Die Darsteller seien perfekt aufeinander abgestimmt und würden „durch ihre Stimmgewalt und das schauspielerische Talent für jede Menge Emotionen“ sorgen.

Aktuelle Erfolgsproduktionen finden sich wieder

Geboten werden aber nicht nur die zeitlosen Klassiker, sondern auch Hits aus aktuellen Erfolgsproduktionen. Es werden Ausschnitte aus dem Musical „Falco“ gezeigt, das vor allem durch die „Helene-Fischer-Show“ bekannt wurde. Als Hommage an die viel zu früh verstorbene österreichische Pop-Legende erklingen unter anderem die Lieder „Jeanny“ oder „Rock Me Amadeus“. „Aladdin“, „Frozen“ und „Rocky“ – in Anlehnung an den erfolgreichen Boxer-Film mit Sylvester Stallone – ergänzen das Programm von „Die Nacht der Musicals“. Moderne Lieder verschmelzen mit den altbekannten.

Die Show lässt die Besucher an den bewegendsten Szenen der Musicalgeschichte teilhaben, die Tickets kosten zwischen 40,90 und 64,90 Euro. Sie sind in der WV-Geschäftsstelle an der Senefelderstraße erhältlich.