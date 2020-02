Paderborn (WB/itz). Der Paderborner Tanztrainer Erich Klann geht erneut aufs Tanzparkett. In der 13. Staffel der beliebten RTL-Show „Lets’s Dance“ wird er wieder einer mehr oder minder bekannten Prominenten die Tanzschritte und Figuren beibringen. Wer die Frau an seiner Seite wird, entscheidet sich an diesem Freitag ab 20.15 Uhr in der ersten Show.