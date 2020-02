Hasi Palau! Die ersten Fotos von der Karnevalsparade Paderborn (++ weitere Bilder folgen...) Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Etwas verspätet gegen 14.30 Uhr ging die Narrenparade los. Die Gruppen trugen extravagante Kostüme und hatten kreativ gestaltete Wagen vorbereitet.

Zum Glück macht an diesem Samstag auch das Wetter mit. Für Sonntag sind die Wetterprognosen allerdings alles andere als gut. So wurde der Karnevalsumzug am Sonntag durch Scharmede bereits am Samstag abgesagt , in Delbrück will man am Sonntagmittag entscheiden, ob der dortige Kinderumzug stattfindet .