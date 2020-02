In der Baustelle des neuen Kreishausanbaus in Paderborn hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Mindestens zwei Arbeiter sind betroffen. Einer wurde leicht verletzt. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/jhan/itz). Im neuen Kreishausanbau in Paderborn hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Eine Person ist im Treppenhaus vier Meter in die Tiefe gestürzt und von Trümmerteilen einer Treppe bedeckt worden. Zum Gesundheitszustand gibt es derzeit keine Angaben. Eine weitere Person ist nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden.

Der Kreishausanbau befindet sich im Rohbau. Der Unfall ereignete sich am Morgen in einem der beiden neuen Treppenhäuser, die derzeit an der Riemekestraße gebaut werden. Im oberen Bereich ist nach ersten Angaben der Polizei ein Treppenelement aus Beton innerhalb des Treppenhausschachtes abgestürzt. Ein Mitarbeiter wurde mit in die Tiefe gerissen und von den schweren Betonteilen begraben worden.

Die Rettung gestaltet sich schwierig, weil die Statik geprüft werden muss. Die Feuerwehr ist mit großem Personalaufgebot vor Ort. Auch das THW ist angefordert worden. Ebenfalls sind Notfallseelsorger vor Ort. Die Riemekestraße ist zwischen der Kreispolizeibehörde und der Rathenaustraße voll gesperrt. Die Zufahrt zum Kaufland-Markt ist frei.