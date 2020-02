In der Baustelle des neuen Kreishausanbaus in Paderborn hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Mindestens zwei Arbeiter sind betroffen. Foto: Maike Stahl

Paderborn (WB/jhan/itz). Im neuen Kreishausanbau in Paderborn an der Riemekestraße hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein Arbeiter (59) wurde getötet, ein weiterer (57) wurde am Arm verletzt. Zwei Kollegen erlitten jeweils einen Schock.