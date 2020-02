Von Rebecca Borde

Paderborn (WB). Mit Eleganz und viel Leidenschaft hat das Russische Nationalballett aus Moskau am Sonntagabend in der Paderhalle das berühmte Ballettstück „Schwanensee“ präsentiert. Die Tänzer erzählten die Geschichte von Prinzessin Odette und Prinz Siegfried. Kaum ein Platz im Saal war unbesetzt und das Publikum erlebte eine beeindruckende Darbietung.

„Schwanensee“, als dessen maßgebliche Inszenierung die 1895 am Mariin­ski-Theater in Sankt Petersburg gilt, gehört zum Standardrepertoire der Ballettkompanien. In Deutschland war „Schwanensee“ erstmals 1938 in Dessau zu sehen, John Neumeier schuf 1976 in Hamburg mit „Illusionen – wie Schwanensee“ eine der populären Neuinterpretationen.

Wunderschöner weißer Schwan

In dem Ballettklassiker sucht der Prinz zu Beginn der Geschichte eine Frau. Als er schließlich einen wunderschönen weißen Schwan beobachtet, der sich als die verzauberte Prinzessin Odette entpuppt, ist ihm schnell klar, dass nur sie seine Frau werden soll. Um den Fluch des Zauberers Rotbart, der auf Odette liegt, zu brechen, muss Siegfried ihr ewige Treue schwören. Als er durch einen Hinterhalt des Zauberers aber dessen Tochter Odile diese Treue schwört, scheint alles verloren. Doch es gelingt dem Prinzen, Rotbart zu bezwingen und die Liebe siegen zu lassen.

Durch das große Können und die Ausdrucksstärke der Tänzer zur Musik von Tschaikowsky und mit dem Libretto von Vladimir Begichev und Vasily Geltser konnte das Publikum die Geschichte auch ohne gesprochenen Text verstehen. Vor allem die Hauptrollen des Stücks wurden so voller Emotionen und graziös verkörpert, dass die Zuschauer ins Staunen gerieten.

Die Rolle der Odette und der Odile wurden von Liudmila Titova und Ksenia Pukhlovskaia verkörpert. Sergej Skvortsov und Ivan Zviagintsev spielten Prinz Siegfried. Gerade das Zusammenspiel der beiden Rollen und die beeindruckende Harmonie zeugten in der Ausführung von Perfektion.

Anmutige Bewegungen kommen so leicht daher

Die anmutigen Bewegungen, die trotz des hohen Anspruchs mit so viel Leichtigkeit ausgeführt wurden, ließen die jahrelange Übung sichtbar werden. Ebenfalls konnte Ballerino Alexey Konkin in seiner Rolle als Rotbart das Publikum begeistern. Mit einem aufwendigen imposanten Kostüm mit schwarzen Federflügeln flog er geradezu über die Bühne.

Die Choreographie zu dieser Inszenierung stammt von Marius Petipa und Lew Iwanov und wurde von jedem Tänzer in bester Synchronie ausgeführt. Selbst die kleinste Kopfbewegung stimmte mit denen der anderen Ballerinen überein. Von Anstrengung war bei so viel Leichtigkeit in der Ausführung nichts zu spüren.

Dem hohen Anspruch und den professionellen Standards des Moskauer Balletts wurde jeder Tänzer gerecht. Sie alle glänzten an diesem Abend in prächtigen Kostümen, zu denen wohl auch das strahlende Lächeln auf ihren Lippen gehörte, das sie niemals ablegten.

Bühnenbilder voller Details

Sehenswert waren jedoch nicht nur die Tänzer im Vordergrund, sondern auch das Bühnenbild von Igor Nejini hinter ihnen. Die nach den Szenen wechselnden Gemälde im Hintergrund erwiesen sich als aufwendig und detailreich gestaltet. Nejini gelang es durch diese Kunst, die Zuschauer zu den Schauplätzen des Stücks, dem prächtigen Schloss und dem Schwanensee, mitzunehmen.

An diesem Abend konnte das russische Nationalballett sein Publikum in jeder Hinsicht und in allen Punkten begeistern. Das Ensemble wird dem Paderborner Publikum als gern gesehene Gäste in Erinnerung bleiben. Hoffentlich lässt der nächste Besuch aus Moskau nicht lange auf sich warten.