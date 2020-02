Der Vorsitzende Karl-Heinz Wiechers (links) und Chorleiter Heiko Isermann stechen auch 2020 musikalisch wieder in See.

Paderborn (WB). Für 2020 konnte der Vorsitzende Karl-Heinz Wiechers den Mitgliedern des Magellan Shanty Chores Paderborn bei der Jahreshauptversammlung wieder einen besonderen Höhepunkt in Aussicht stellen. Die Paderborner Seeleute sind demnach eingeladen, am Samstag und Sonntag, 22. und 23. August, auf den Hauptbühnen der Sail in Bremerhaven zu singen.

Die Sail ist eine der größten maritimen Veranstaltungen in allen Hafenstädten. Bürgermeister Michael Dreier sagte spontan ein Gastgeschenk für die Bremerhavener zu. Rückblickend wies Karl-Heinz Wiechers noch einmal auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres mit den ausverkauften Weihnachtskonzerten in der Paderhalle sowie den Auftritten in der Stadthalle Beverungen und in der Cultura Rietberg hin.

Besonders hervorzuheben war auch die Reise nach Hamburg, wo der Chor die offizielle Eröffnung des 930. Hamburger Hafengeburtstages und die Einlaufparade der Schiffe begleiten durfte. Und wie jedes Jahr war der Chor Weihnachten in Bad Wünnenberg aktiv. Aus den Spenden des Konzerts in der Aatalklinik konnten wieder 2500 Euro an das Kinderhospiz in Paderborn weitergegeben werden.

Shanty-Chor vertritt Paderborn beim Hansetag in Brilon

Für 2020 stehen bisher 20 Konzerte fest. Hervorzuheben sind das Herbstkonzert am 26. September in der Paderhalle und das große Weihnachtskonzert in der Stadthalle Delbrück am 12. Dezember. Karten für diese Konzerte sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Außerdem wird der Shanty-Chor die Hansestadt Paderborn bei den Internationalen Hansetagen in Brilon vertreten. Erfreut sind die Sänger darüber, dass die Stadt Paderborn sich darum bemühe, den Chor in die Veranstaltung „Paderkultour“ am Pfingstsonntag einzubinden.

Chor verfügt über 45 aktive Sänger

Abschließend stellte Chorleiter Heiko Isermann das neue Liedprogramm für 2020 vor. Durch den teilweise vierstimmigen Gesang der Seemannslieder, begleitet durch die Kombo und die Vorsänger, hat sich inzwischen ein echter Konzertchor entwickelt, der landesweit einmalig sei. Der Chor verfügt über 45 aktive Sänger und über acht Musiker. Er probt jeden Montag um 19 Uhr in der Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße. Große Kameradschaft und Sangesfreude zeichneten die Proben aus, so der Chor: „Immer sind mehr als 40 Sänger um Chorleiter Heiko Isermann versammelt. Neue Mitglieder sind willkommen.“