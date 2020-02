Von Maike Stahl

„Das habe ich so selbst noch nicht erlebt. Allein drei Mütter sind im Beisein ihrer Kinder tödlich verunglückt“, sagte Jürgen Luig, Leiter der Direktion Verkehr. Als 2017 die Kampagne „Pass auf!“ ins Leben gerufen worden sei, hatte er die Erwartung, dass alle Unfallzahlen deutlich runtergehen. „Insgesamt haben wir auch 19 Prozent weniger verunglückte Personen. Aber ausgerechnet bei den tödlichen Unfällen und denen, in die Kinder verwickelt sind, hat es im Kreis Paderborn eine Zunahme gegeben“, berichtete Luig.

10.286 registrierte Unfälle

Insgesamt registrierte die Kreispolizeibehörde 10.286 Unfälle (2018: 10.394), dabei entstand in 9242 Fällen Sachschaden (2018: 9245) und 1044 mal wurden Menschen verletzt (2018: 1149). „Das entspricht einem Rückgang von neun Prozent. Die Zahl der Schwerverletzten ist sogar um 17 Prozent auf 315 zurückgegangen. Trotzdem liegen wir unter den 47 Kreispolizeibehörden im Land damit nur auf Rang 43“, machte Luig deutlich, dass er weiterhin Handlungsbedarf sieht. Die Kampagne werde deshalb 2020 fortgesetzt.

Der Großteil der schweren Unfälle mit Toten und Schwerverletzten hat sich auch 2019 außerhalb geschlossener Ortschaften ereignet. „Primäre Unfallursache ist Ablenkung. Ob durchs Smartphone, Navi, Mitfahrer oder Gedanken, die einen zu sehr beschäftigen“, stellt der Polizeidirektor Andreas Kornfeld klar. „Wir stellen nach Unfällen zunehmend die Smartphones der Beteiligten sicher und konnten dies auch in mehreren Fällen als Unfallursache benennen.“ Dazu komme außerhalb der Ortschaften das höhere Geschwindigkeitsniveau, so dass die Unfallfolgen sehr viel gravierender seien.

Polizei stuft 14 Straßen als besonders gefährlich ein

14 Straßen hat die Polizei als besonders gefährlich charakterisiert. Dazu zählen die B 1, die B 64, die B 68, die Landesstraßen 751, 756, 636, 637, 755, 813, 586, 822, 937 und 776 sowie die Kreisstraße 38. Dort wird nicht nur verstärkt kontrolliert, gerade auch die Geschwindigkeit, sondern auch beraten, ob weitere Maßnahmen wie Tempolimits erforderlich sind. Resultate dieser Gespräche sind bereits der neue stationäre Blitzer auf der B1, der Bau eines Kreisverkehrs in Westenholz sowie die Einrichtung einer Ampelanlage an der B 64 auf Höhe Dörenhagen.

Weniger verletzte Radfahrer

Während sich zwei Drittel der schweren Autounfälle außerhalb geschlossener Ortschaften ereigneten, verunglückten 71 Prozent der betroffenen Radfahrer innerhalb des Paderborner Stadtgebiets. Insgesamt ist die Zahl der verletzten Radfahrer um sieben Prozent auf 461 zurückgegangen. Zwei Radfahrer sind an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Die Zahl von Unfällen mit Pedelecs ist in Paderborn entgegen dem Landestrend leicht um acht Prozent auf 91 gesunken. „Das ist erfreulich, da die Zahl der Pedelec-Nutzer weiter enorm steigt“, stellte Luig fest.

141 verunglückte Kinder

Wenig erfreulich ist hingegen die Zunahme von Unfällen, in die Kinder verwickelt sind. „Gestiegen ist die Zahl der verletzten Kinder, die passiv in das Geschehen verwickelt waren, zum Beispiel, weil sie in dem Unfallauto saßen“, sagte Luig. 73 Kinder waren 2019 so in Unfälle verwickelt (2018: 58). Aktiv am Unfall beteiligt waren 68 Kinder (2018: 67). Von den insgesamt 141 verunglückten Kindern ist ein Kleinkind gestorben, 24 wurden schwer verletzt (2018: 19). Die Zahl der Schulwegunfälle ist allerdings von 33 auf 22 zurückgegangen. „Auch hier werden wir stärker kontrollieren“, kündigt Luig an.