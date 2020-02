Von Matthias Band

Paderborn (WB). Eine acht­jährige Hündin ist am Donnerstag vergangener Woche offenbar während eines Spaziergangs am Lippesee schwer verletzt worden. Besitzerin Ulrike Klingebiel aus Elsen vermutet, dass ihr Jack-Russell-Terrier von einem Unbekannten getreten ­worden ist.

Fine sei eine friedfertige Hündin, sagt Ulrike Klingebiel. Ihr Mann sei am Donnerstag mit Fine zum Lippesee gefahren, um dort gegen 18.30 Uhr mit dem Hund spazierenzugehen. „Fine geht eigentlich immer am Bein“, sagt die Elsenerin. Dann sei der Hund in der Nähe des Wehrs am Lippesee aber plötzlich nicht mehr bei Fuß gelaufen. Ihr Mann habe gepfiffen, aber der Hund sei nicht gekommen. Ihr Mann sei umgekehrt und habe den Hund gesucht. „Als er Fine fand, konnte sie nicht mehr richtig laufen“, sagt die Elsenerin. Was genau geschehen ist, wissen Ulrike Klingebiel und ihr Mann nicht. Sie gehen aber davon aus, dass ihr Hund absichtlich mindestens zweimal getreten worden sei. Dass ihr Hund einen Spaziergänger oder einen Radfahrer angefallen haben könnte und sich der­jenige nur gewehrt haben könnte, schließen sie aus. Ein Jaulen oder ein anderes Geräusch habe ihr Mann nicht gehört, allerdings sei es unmittelbar am Wehr auch recht laut.

Am nächsten Tag fuhren sie zur Tierärztin Ute Altmann nach Büren. Ute Altmann spricht von einem „massiven stumpfen Trauma“, das die Hündin erlitten hat. „Die Verletzungen sind am Bauch und am Innenschenkel, rühren ­also von unten her. Solche Verletzungen passieren ja nicht aus dem Nichts“, sagt die Tier­ärztin. Auch sie geht davon aus, dass Fine getreten wurde.

Hündin muss täglich behandelt werden

Einmal täglich muss die Hünding nun in die Praxis, auch wenn wohl nichts gebrochen ist. Dort bekommt Fine Infusionen und Schmerzmittel. Mit Hilfe der Infusionen sollen die Nieren gespült werden, damit der Körper der Hündin es leichter hat, die Hämatome abzubauen, erklärt die Tierärztin. Es könnte sein, dass das Becken gebrochen ist. Die Röntgenbilder werden in eine Klinik nach Bielefeld zur weiteren Beurteilung geschickt. Ute Altmann geht davon aus, dass der Hund noch gut eineinhalb Wochen behandelt werden muss.

Besitzerin will Anzeige erstatten

Anzeige hat Ulrike Klingebiel bislang nicht erstattet. Das will sie nun aber nachholen, nachdem sie ein paar Tage über den Vorfall nachgedacht hat. Im Falle einer Anzeige muss die Polizei entscheiden, ob sie Ermittlungen wegen möglicher Tierquälerei aufnimmt.