Bei der Übergabe des Privatwaldreviers im nördlichen Kreis Paderborn: Christoph Wiegand (von links) wird von Roland Schockemöhle, Heinrich Bultmann und Michael Wessel in sein neues Amt eingeführt.

Paderborn (WB). „Ein reibungsloser Übergang lag dem Regionalforstamt am Herzen“, erklärte dessen Leiter Roland Schockemöhle bei der Übergabe des Privatwaldreviers im nördlichen Kreis Paderborn. Dort folgt Christoph Wiegand seinem Vorgänger Michael Wessel, der das flächenmäßig größte Revier in NRW 20 Jahre lang betreut hat und zum 1. März den Bürener Stadtwald übernimmt.

Der neue Förster Wiegand ist im Forstamt ausgebildet worden und wohnt in Paderborn, war bisher in Schloß Holte-Stukenbrock tätig und ist jetzt Ansprechpartner für 180 Waldbesitzer in den Kommunen Delbrück, Hövelhof, Bad Lippspringe, Paderborn, Altenbeken, Borchen und Salzkotten.

Die machen wie der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Paderborner Land, Heinrich Bultmann, gerade eine schwere Zeit durch. Auch Bultmanns Wald in Hövelriege leidet unter den Folgen von Stürmen, Dürre und Borkenkäfer. Und Waldbesitzer wie Bultmann müssen ihren Wald fit für den Klimawandel machen. „Ich habe in meinem Leben noch keine Kiefer wie meine Vorfahren hier gepflanzt, mittlerweile denke ich aber verstärkt über diese Baumart nach“, sagt der Landwirt, der bei der waldbaulichen Planung stets auch die wirtschaftliche Funktion des Waldes für seine Familie im Auge behalten muss.

Abwechslungsreiches Forstrevier

Förster Wessel übergibt seinem Nachfolger ein abwechslungsreiches Forstrevier mit einer Vielzahl von Waldbesitzern ganz unterschiedlicher Ausprägung. Den Umgang mit Menschen in der Forstwirtschaft kennt Wiegand aus seiner bisherigen Tätigkeit in der Privatwaldbetreuung. „Mein Ziel war immer, mit Bäumen und Menschen zu tun zu haben“, freut sich Wiegand auf seine neue Tätigkeit zu Hause im Paderborner Land.