Brigitta Bergmeier-Tillmann und Helmut Goldschmidt freuen sich auf die Paderbau, die in diesem Jahr ganz im Zeichen des 25-jährigens Bestehens steht. Für die Besucher bedeutet das: Sie haben die Chance auf große Gewinne. Foto: Jörn Hannemann

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Bis zur Eröffnung an diesem Freitag, 28. Februar, um 11 Uhr gibt es im Paderborner Schützenhof noch sehr viel zu tun. Die meisten Handwerker kennen diesen Endspurt schon, denn sie sind zum wiederholten Male auf der Paderbau dabei.

Drei Tage lang dreht sich am kommenden Wochenende alles rund ums Eigenheim, die eigenen vier Wände, den Garten und alles was dazu gehört. Die Paderbau ist die Leitmesse schlechthin und ein Muss für alle, die sich ihr Wohnerlebnis verschönern, gesünder gestalten oder energiesparender machen wollen, betonte Brigitta Bergmeier-Tillmann am Dienstag bei der Pressekonferenz.

Messe feiert 25-jähriges Bestehen

Doch trotz aller Routine hat die diesjährige Messe einiges Besonderes zu bieten. Nicht nur, dass in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen gefeiert wird. Es gibt darüber hinaus die beiden noch sehr jungen Schwerpunkte Elektromobilität und Gartenträume, die eine wichtige Rolle spielen. Gerade die Sonderschau rund um den Garten sei bei der Premiere 2019 hervorragend beim Publikum angekommen, berichtete Helmut Goldschmidt. Daher möchte man den Besuchern auch in diesem Jahr wieder zeigen, was im Trend liegt.

Für das Thema Elektromobilität hat die Paderbau die Stadtwerke Paderborn gewinnen können, wie Geschäftsführer Christian Müller bestätigte. Auf der Messe werden Informationen zur privaten Ladeinfrastruktur und zu Tarifen gegeben. Darüber hinaus sei es den Experten wichtig, die Verbraucher auch über das Thema Förderung zu informieren, betonte Müller. Das Thema Photovoltaik spiele ebenfalls eine ganz wichtige Rolle, stellte er klar. Der Stand werde aufgepeppt mit einer Game-Station zu den Themen Trinkwasser, Erdgas und Strom. Zu finden sind die Stadtwerke in Halle sechs. Darüber hinaus seien auch Autohäuser präsent, so Goldschmidt, die ihre innovativen E-Fahrzeuge dem Publikum vorstellen wollen.

Acht Messehallen

Insgesamt acht Messehallen warten auf die Besucher. Gegenüber den Vorjahren ist die Zeltfläche leicht verkleinert worden, weil die Ausstellerzahlen rückläufig sind. Dies sei eine Folge der guten Auftragslage, betonen die Vertreter der Messegesellschaft. Trotzdem sei die Paderbau enorm wichtig für Anbieter und Kunden. „Hier finden erste Anbahnungen statt. Hier zeigt sich, ob sich zwischen Anbieter und Kunde ein Vertrauensverhältnis aufbauen lässt“, betont Goldschmidt.

Die Paderbau zeichne sich aus durch ihre konstant hohe Anzahl an Ausstellern, die zum Teil jedes Jahr mit dabei seien, sich aber stets mit neuen Innovationen präsentierten. „80 Prozent sind Stammaussteller. Der Rest sind neue Firmen. Diese Mischung tut der Messe gut“, heißt es vom Messebeirat.

69 Vorträge

Ein wesentlicher Punkt sei zudem das Thema Information. In zwei Hallen werden an den drei Tagen 69 Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen angeboten. Auch die Kreispolizeibehörde ist mit dabei, die sich mit täglichen Fachvorträgen dem Thema Einbruchschutz widmet. „Allein das Rahmenangebot ist wieder großartig, wenn es um die Bereiche Sicherheit, Förderung durch die KfW-Bank oder auch Badsanierung geht“, betonen die Veranstalter.

Zum Messebeirat gehört auch Andre Bogumil von der gleichnamigen Bautenschutz-Firma. Er betonte, dass das Thema Umweltschutz auch in seiner Branche eine immer größere Rolle spiele. „Einer der größten Klimakiller ist die Zementproduktion für Betonbauteile“, macht sich Bogumil stark für die Sanierung alter Bausubstanz. „Bei der Paderbau präsentieren die Firmen Lösungen, die man nicht im Internet findet.“ Darauf verweist auch Malermeister Dietmar Ahle, der den Fokus auf fugenlose Oberflächen legen will. Dazu gehören auch neuartige Putze aus Carrara-Marmormehl für den Innenbereich. Die Verarbeitung sei zwar aufwändig, aber dafür reduziere sich die Arbeit für den Maler deutlich. Auch der Raiffeisen-Markt hat sich mit neuen Produkten auf die Paderbau vorbereitet: Kamin- und Pelletöfen seien ebenso gefragt wie die Gartenmöbel und Strandkörbe, betonte Lutz Hund.

Ein Höhepunkt wird die Verlosung werden, an der sich zahlreiche Firmen beteiligen. Etliche hochwertige Gewinne sowie Gutscheine – zum Beispiel 500 Euro beim Kauf einer neuen Heizungsanlage oder 1000 Euro Bauförderung – stehen zur Auswahl. Die Auslosung erfolgt nach Angaben von Helmut Goldschmidt am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr.

Übrigens: Kostenloses Parken ist an allen drei Tagen rund um den Schützenhof möglich. Und noch etwas gibt es kostenlos: Die Kinderbetreuung findet am Samstag und Sonntag in Halle 7 statt.

Eintrittskarten zu gewinnen

