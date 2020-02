Martin Pantke (68) tritt für die SPD als Bürgermeisterkandidat an. Foto: Fotostudio Verena Neuhaus

Paderborn (WB). Martin Pantke (68) geht für die SPD in Paderborn ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Das gab die SPD am Mittwochmittag bekannt.

Der bisherige stellvertretende Bürgermeister der Stadt Paderborn sei vom Vorstand des SPD-Ortsvereins als Kandidat benannt worden. Der pensionierte Lehrer, der in Schloß Neuhaus lebt, sei für die SPD in sehr schwierigen Zeiten der richtige Kandidat. Mit Sachverstand und Einfühlungsvermögen habe er sich in den vergangenen zehn Jahren parteiübergreifend großen Respekt erworben, teilte der SPD-Ortsverein mit.

Damit gibt es jetzt fünf Bewerber um das Bürgermeisteramt in Paderborn. Die Wahl findet am 13. September statt. Außer Amtsinhaber Michael Dreier (CDU) und nun Martin Pantke haben auch Klaus Schröder (Grüne), Elke Süsselbeck (Die Linke) und Alexander Senn (FDP) ihren Hut in den Ring geworfen.

Pantke war 2009 schon einmal für die SPD zur Kommunalwahl angetreten, verlor aber gegen den damaligen Amtsinhaber Heinz Paus (CDU).

Weitere Details zum inhaltlichen Programm will Pantke am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.