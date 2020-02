Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Musik mit dem Handy zu hören, ist wie Fußballgucken ohne Stadionatmosphäre. Es fehlt einfach was. „Hören ist etwas, was wir im digitalen Zeitalter total verlernt haben, das Gespür für guten Sound ist verloren gegangen“, beklagt der Geschäftsführer des Heinz-Nixdorf-Museumsforums, Jochen Viehoff. In Musik einzutauchen macht die Installation „Inside Beethoven! Das begehbare Ensemble“ möglich, die bis zum 26. April im Foyer aufgebaut ist.

Musikprofis, aber auch Laien können intensiv erfahren, wie eine Klarinette, ein Waldhorn oder ein Kontrabass einzeln und als Teil eines Ganzen klingen. Auf einem Bildschirm ziehen die Noten, die das Instrument gerade spielt, an den Augen der Zuhörer vorbei.

Beethovens Werk in zwei Fassungen

Mit einem Druck aufs Dirigentenpult verändert sich das Musikstück augenblicklich: Beethovens Septett Es-Dur Opus 20 erklingt dann statt in der Version für Bläser und Streicher in der Triobearbeitung für Klavier, Klarinette und Cello (Opus 38). „Ist man weiter entfernt, klingt es so wie im Konzertsaal, befinde ich mich bei der Klarinette, höre ich dieses Instrument lauter“, erläuterte Aristototelis Hadjakos am Mittwoch.

Er leitet das Zentrum für Musik und Filminformatik der Hochschule für Musik in Detmold, die dieses Institut mit der Technischen Hochschule OWL gegründet hat. Bei „Inside Beethoven!“ sind Kunst und Computer, Noten und Sensoren vereint. Die Entwicklung der Installation hat mehrere zehntausend Euro gekostet und wurde von Bund und Land gefördert. Zuletzt war sie im Landesmuseum in Detmold zu erleben, das HNF ist die zweite Station, der weitere in Leipzig, Wien, Frankfurt und natürlich im Beethovenhaus in Bonn folgen werden.

Komponist vor 250 Jahren geboren

Dass eine Komposition von Ludwig van Beethoven ausgewählt wurde, um Musikhören zum Erlebnis zu machen, hat den Grund, dass der Komponist vor 250 Jahren geboren wurde und die Musikwelt den genialen Schöpfer der „Neunten“ 2020 ausgiebig feiert. Besucher des HNF können „Inside Beethoven!“ kostenlos begehen, Klangfarben heraushören und, wenn sie noch mehr erfahren möchten, an der Kasse für 18 Euro eine CD mit einem umfangreichen Dokumentationsband kaufen, der vom Beet­hovenhaus herausgegeben wurde.

Was mit der Klanginstallation nach Ende des Beethovenjahres passiert, ist noch offen. „Wir hoffen, dass wir ein Museum finden, das sie langfristig behalten wird“, sagte Musikinformatiker Aristotelis Hadjakos. Vielleicht schlägt ja das HNF zu. Hier besteht bis zum 26. April auf jeden Fall die Möglichkeit, genau hinzuhören. „Nehmen Sie sich Zeit“, rät Jochen Viehoff. Wer sie sich nimmt, erkennt, dass die Installation auch ein Appell der Entwickler ist, ein Konzert live mit allen Sinnen zu erleben.

In Detmold spielen die Musiker am 25. April live

Ach übrigens: Beethovens Septett Es-Dur Opus 20 wird am Samstag, 25. April, um 19.30 Uhr live im Konzerthaus der Hochschule für Musik in Detmold gespielt. Von den Menschen aus Fleisch und Blut, die in der Installation lediglich in Bildform zu sehen sind. Acht Euro sind sinnvoll investiertes Geld.