Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Der stellvertretende Bürgermeister Martin Pantke will für die Paderborner SPD als Frontmann in den Wahlkampf gehen. Nach seiner verlorenen Wahl 2009 gegen CDU-Bürgermeister Heinz Paus möchte der 68-jährige Sozialdemokrat im September gegen Amtsinhaber Michael Dreier antreten. Damit reiht sich Pantke als fünfter in die Reihe der Bewerber ein: Vor ihm haben neben Dreier bereits Klaus Schröder (Grüne), Elke Süsselbeck (Die Linke) und Alexander Senn (FDP) ihren Hut in den Ring geworfen.

Er sei bereit, Verantwortung in der ersten Reihe zu übernehmen, sagte Pantke, der seit elf Jahren Michael Dreier bei offiziellen Anlässen als Stellvertreter vertritt. Der 68-jährige Ausdauersportler – im täglichen Wechsel zehn Kilometer laufen und zwei Kilometer kraulen – will sich für ein modernes Paderborn einsetzen. „Es gibt viel zu entscheiden. Und wenn wir das richtig gut machen, dann wird man in ein paar Jahren sagen, dass es historische Entscheidungen für die Stadt Paderborn waren“, machte Pantke sein Ziel deutlich.

Zur Person Martin Pantke wurde 1952 in Deggendorf/Niederbayern geboren und wuchs in Lichtenau auf. Seit 20 Jahren lebt er in Schloß Neuhaus. Er ist mit Menga Kienecker (ebenfalls Lehrerin) verheiratet und hat eine Patchwork-Familie mit insgesamt fünf erwachsenen Kindern. Nach dem Abitur am Gymnasium Theodorianum in Paderborn ging es ins Lehramtsstudium. Unter anderem unterrichtete er an der Hauptschule Am Niesenteich in Paderborn sowie an der Sekundarschule Borchen. 1976 trat er in die SPD ein. Unter anderem war er Ratsmitglied und stellvertretender Bürgermeister in Lichtenau. Seit 2009 ist er stellvertretender Bürgermeister in Paderborn.

In den vergangenen Jahren sei zu wenig für bezahlbaren Wohnraum getan worden. „Ich werde dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt“, sagte der Bewerber, der vom Ortsvereinsvorsitzenden Manfred Krugmann als politisch ausgleichend und verbindend beschrieben wird. Als Lehrer, der 43 Jahre lang unterrichtet habe, sei es ihm wichtig, für „erstklassige Bedingungen an Schulen und in Kitas“ zu sorgen. Dabei sei es ihm auch wichtig, das Thema Armut in den Fokus zu nehmen, sagte der Vorsitzende des Sozialausschusses. 17 Prozent der unter 18-Jährigen lebten in Paderborn unter der Armutsgrenze. Es sei daher dringend notwendig, die gesellschaftlichen Fliehkräfte in den Blick zu nehmen. Ein klimagerechtes Paderborn mit Lösungen für eine bezahlbare Mobilität stehen ebenso auf seiner Agenda. Nicht zuletzt müsse es darum gehen, den IT- und Wirtschaftsstandort für zukunftsfähige Arbeitsplätze weiter zu entwickeln.

Mit Blick auf die mehr als 2000 Mitarbeiter große Stadtverwaltung lobten Pantke, Krugmann und Fraktionschef Franz-Josef Henze ausdrücklich die aktuelle Verwaltungsspitze mit den Beigeordneten Carsten Venherm, Wolfgang Walter und Claudia Warnecke sowie Kämmerer Bernhard Hartmann. „Wir haben eine funktionierende Verwaltungsspitze, die hervorragend aufgestellt ist und auch als Team funktioniert“, sagte Krugmann. Außerdem werde es noch mehr darauf ankommen, so Henze, dass sich der künftige Bürgermeister um die Mehrheiten im Rat bemühen müsse. „Wir können Kompromisse“, sagte Henze.

Und was wird aus dem ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Burkhard Blienert, der ebenfalls für das Bürgermeisteramt gehandelt wurde? Möglicherweise wird er ja als Landrat kandidieren.

Amtsinhaber Michael Dreier hatte bereits im November vergangenen Jahres erklärt, erneut antreten zu wollen.

Kommentar von Ingo Schmitz

Konrad Adenauer war 73 Jahre alt, als er 1951 erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wurde. SPD-Kandidat Martin Pantke ist 68 Jahre alt.

Sicherlich gilt der Grundsatz: Jeder ist so alt, wie er sich fühlt. Und es gibt genügend Beweise, dass manch Ü60er fitter und frischer ist, als ein Mitt40er. Einen Bewerber für das Bürgermeisteramt auf sein Alter zu reduzieren und daraus seine Fähigkeit abzuleiten, wird der Sache nicht gerecht. Trotzdem muss es hier erwähnt werden, weil die Kandidatur von Martin Pantke zeigt, dass die Paderborner SPD ein Problem hat: Junges Personal mit Führungsambitionen ist offenbar nicht in Sicht. Martin Pantke wird es schwer haben gegen Amtsinhaber Michael Dreier (CDU) und Klaus Schröder (Grüne). Dafür sprechen auch die jüngsten Wahlergebnisse.

Für die SPD dürften erst im Jahr 2025 Hoffnungsschimmer sichtbar werden, wenn Michael Dreier mit dann 65 Jahren wohl nicht erneut antreten wird. Bis dahin ist es eine lange Zeit, in der die SPD lernen muss, in den Themen offensiver zu agieren und geeignetes Personal für verantwortungsvolle Aufgaben vorzubereiten. Der anstehende Wahlkampf kann ein guter Anfang sein.