Paderborn (WB). Bei der Förderung der biologischen Vielfalt in dem Paderborner Stadtteil Wewer wollen der Heimatbund, Vereine und die Werbegemeinschaft Wewer mit der Stadt kooperieren. Das versicherten die Teilnehmer am Mittwoch bei einer Zusammenkunft in der Heimathütte Auf der Bleiche.

Unter dem Motto „Wewer blüht“ sollen Anregungen umgesetzt werden, mit denen die Vielfalt von Flora und Fauna nicht nur in Privatgärten, sondern auch im öffentlichen Gelände und Straßenraum gesichert werden können. Verbesserungen seien vor allem nach der Fertigstellung der umfangreichen Bauarbeiten am Alten Hellweg, aber auch in anderen Ortslagen wie zum Beispiel dem Neubaugebiet Wewer-West erforderlich.

Viele Ideen

An Ideen mangelt es nicht, wie die Diskussion in der Heimathütte zeigte. So wurde angeregt, dem jetzt weitgehend zugepflasterten Bereich in der innerörtlichen Hellweg-Kurve vor der Bäckerei Goeken und der Buchhandlung Nicolibri durch Pflanzgefäße, Sitzgelegenheiten und Fahrradständer eine größere Aufenthaltsqualität zu verleihen und Kreisverkehr-Anlagen artenreicher zu bepflanzen.

Patenschaften für Grünflächen

Der Vorsitzende des Heimatbundes, Volker Odenbach, brachte die Anlage von Blühstreifen auf dem Gelände des Heimatbundes an der Alme ins Gespräch. Die Stadt Paderborn biete jederzeit Grünflächen-Patenschaften an, erläuterte Toni Wiethaup vom Amt für Umweltschutz und Grünflächen, der auch das Impulsreferat zum Thema „Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt“ hielt. Dabei sorge die Stadt für die Anpflanzung auf kommunalen Flächen. Im Gegenzug müssten sich Anlieger zur Pflege der Anlagen verpflichten. Mittlerweile gebe es in der Stadt mehr als 500 derartiger Patenschaften.

Problematisch sieht Toni Wiethaupt jedoch Vorschläge, die natürlichen Ausgleichsflächen im Wohngebiet Wewer-West intensiver zu pflegen. Diese seien ausdrücklich dazu ausgewiesen, der Natur freien Raum zu lassen. „Diese Flächen werden sich selbst überlassen, um so die Artenvielfalt zu sichern“, betonte der Fachmann. Deshalb würden die Grasflächen auch nur zurückhaltend gemäht. Wiethaup ermunterte die Bürger und Vereine dennoch dazu, konkrete Anregungen für eine biologische Aufwertung des Stadtteils an das Grünflächenamt zu richten.