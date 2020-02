Paderborn (WB). Der Wettbewerb zur städtebaulichen Gestaltung der Dempsey-Kaserne im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus geht in seine heiße Phase. In diesen Tagen gab es eine Vorbesprechung der Preisrichter sowie ein Kolloquium und eine Ortsbesichtigung mit den teilnehmenden Büros.

Mehr als 50 Teilnehmer waren auf Einladung der Stadt Paderborn und des Büros „post + welters partner mbB“, das den Wettbewerb betreut, gekommen. Das Preisgericht setzt sich aus rund 40 Vertretern der Politik, der Verwaltung, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie aus Fachplanern der Stadtplanung, Architektur und Landschaftsarchitektur und zwei zuvor ausgelosten Bürgern des Stadtteils Schloß Neuhaus zusammen.

300 neue Wohneinheiten sollen entstehen

Gemeinsam mit den ausgelosten Büros, die für den Wettbewerb einen Entwurf für das Gebiet erarbeiten, wurde das Wettbewerbsgebiet besichtigt. Auf der ehemaligen Kasernenfläche sollen zudem rund 300 Wohneinheiten, kleinteiliges Gewerbe sowie eine viergruppige Kindertagesstätte geschaffen werden. Die Teilnehmer hatten nun die Chance, sich ein Bild von den Flächen des Plangebietes zu machen.

Neue Verbindungen können geschaffen werden

Die bisher vollkommen isolierten Bereiche können durch die Neukonzeptionierung in den Stadtteil Schloß Neuhaus integriert, und es können neue Verbindungen geschaffen werden. Das Gebiet wird zur Umgebung hin geöffnet, neue Fuß- und Radwege können entstehen, um die freiräumlichen Potentiale in Schloß Neuhaus miteinander zu verknüpfen. Dabei sollen auch neue Fuß- und Radwegeverbindungen an die Bestandswege der Waldfläche nördlich der ehemaligen Dempsey-Kaserne geschaffen werden. Die gesamte Waldfläche soll jedoch als solche erhalten bleiben und lediglich für Radfahrer und Fußgänger zugänglich sein.

Preisgericht tatgt am 19. Mai

Um den verschiedenen Anforderungen an die städtebauliche sowie freiraumplanerische Entwicklung des Areals gerecht zu werden, haben sich die Stadtplaner und Architekten mit Landschaftsarchitekten zu Planungsgemeinschaften zusammengeschlossen. Bis April haben sie Zeit, ihre Konzepte zu entwickeln. Am 19. Mai folgt die Preisgerichtssitzung, in der die Entscheidung über die Preisträger des Wettbewerbs getroffen wird.

Anschließend werden die Ergebnisse im Juni für alle interessierten Bürger noch einmal öffentlich ausgestellt. Der genaue Ort und Zeitpunkt der Ausstellung wird auf der Konversionshomepage (www.paderborner-konversion.de) und in der Presse bekannt gegeben.

Aufbauend auf dem Wettbewerbsergebnis werden anschließend der Rahmenplan entwickelt und der Bebauungsplan aufgestellt. Derzeit befindet sich die Liegenschaft noch im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die der Stadt Paderborn den Erstzugriff für die Fläche angeboten hat. Die Stadt Paderborn hat somit die Chance, die Liegenschaft zu einem gutachterlich festgestellten Verkehrswert von der Bima zu erwerben. Der zu erstellende Rahmenplan dient dabei als Grundlage für die Wertermittlung.

Das Verfahren zur Neukonzeptionierung der ehemaligen Dempsey Kaserne wird vergleichbar zu dem bereits fortgeschrittenen Prozess des Alanbrooke Quartiers verlaufen. Hier wurde Ende 2016 der Sieger des städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbs ausgewählt. Nach weiteren Detailplanungen und den Verhandlungen mit der Bima konnte Anfang 2019 der Kaufvertrag unterzeichnet werden und im Sommer 2019 die Schlüsselübergabe an die Stadt Paderborn erfolgen. Seitdem laufen die Abriss- und Umbauarbeiten im Alanbrooke-Quartier – seit September 2019 wurden bereits zahlreiche Gebäude und Hallen abgerissen und mit den Bauarbeiten der neuen Erschließungsstraßen wurde begonnen.