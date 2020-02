Paderborn (WB). Kurz nachdem die Polizei Paderborn das Fahndungsfoto eines Mannes veröffentlicht hatte, der im Verdacht steht, sich in einem Bus in Paderborn vor einer Frau entblößt zu haben, konnte die Person an diesem Donnerstag identifiziert werden.

Die Frau war am 25. November 2019 in einem Bus unterwegs, der von Paderborn in den Stadtteil Dahl fuhr. Sie sah dabei den Unbekannten, der im Mittelteil des Busses stand und seinerseits in ihre Richtung schaute. Dabei stellte die Frau fest, dass die Hose des Mannes geöffnet und ein Teil seines Geschlechtsteils zu sehen war. Die Frau setzte sich um und verlor dabei den Unbekannten aus den Augen.

Mehrere Zeugen hatten nach dem Fahndungsaufruf entsprechende Hinweise geliefert. Wie Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Tatverdächtige bereits vernommen. Die Polizei Paderborn nimmt die Fahndung zurück, dankt für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet gleichzeitig all jene, die das Fahndungsfoto geteilt haben, dieses wieder zu löschen.