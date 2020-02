Michael Drewniok, Detlef Grothmann und Dina van Faassen (von links) blicken in ihre Chronik. Sie richtet sich nicht nur an die Bewohner des Stadtviertels. Foto: Dietmar Kemper

Von Dietmar Kemper

Diesen Prozess beschreiben die Historiker Detlef Grothmann, Dina van Faassen und Michael Drewniok in ihrer „Chronik der Stadtheide“, die jetzt in einer Auflage von 1000 Exemplaren erschienen ist und am Donnerstag vorgestellt wurde. Den Anlass für das Buch lieferte das 100-jährige Bestehen der Stadtheidevereinigung, die ihren Geburtstag in diesem Jahr feiert.

„Um 1860/1870 war die Stadtheide nahezu unbewohnt und diente Paderborns Bauern als Weideland für ihre Schafe“, sagte Detlef Grothmann. Der Bau des Nordbahnhofs 1902 und des Ausbesserungswerks der Bahn 1912/13 habe dem Gebiet den ersten Schub gegeben und die Einwohnerzahl bis zum Ersten Weltkrieg auf 1400 Einwohner wachsen lassen. Es sei die Siedlung der Arbeiter und armen Leute gewesen, auf die diejenigen im Stadtkern teilweise hochmütig herabgeschaut hätten.

Bauboom in den Sechziger Jahren

Die Errichtung der Bonifatiusschule (1927), des Pfarrhauses (1925) und der Bonifatiuskirche (1930) brachte die Stadtheide weiter voran, und nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Mitte der 1960er Jahre ein rasanter Bauboom ein. Grothmann: „Zwischen 1965 und 1980 verdoppelte sich die Einwohnerzahl von 5000 auf 10.000.“

Mit dem Dr.-Rörig-Damm als Ost-West-Achse und dem Schwabenweg als Nord-Süd-Achse verfügt die Stadtheide über zwei Verkehrsadern, mit der Firma Benteler über einen wirtschaftlichen Leuchtturm und mit dem Gewerbegebiet Talle über weitere Firmen und Arbeitsplätze in direkter Nähe.

In dem katholisch geprägten Stadtviertel hatte es die NSDAP bis 1933 schwer, aber die Bedeutung der Religion ließ mit der Zeit deutlich nach. Hätten sich bis 1945 mehr als 90 Prozent der Heidebewohner zum Katholizismus bekannt, seien es heute nur noch gut 40 Prozent, berichtete Detlef Grothmann (61), der Dozent an der Universität Paderborn war und selbst seit langem in der Stadtheide lebt.

Eine behelfsmäßige Kirche aus Holz

„Hier ist mehr passiert, als man gemeinhin gedacht hat“, sagte sein Historikerkollege Michael Drewniok (59) und erinnerte an die Episode mit der behelfsmäßigen Kirche aus Holz. Zwischen 1919 und 1930 fanden in der Kirche, die aus Sennelager hierher versetzt worden war, Gottesdienste statt, bis die Bonifatiuskirche fertig war. Apropos Kirche: Erzbischof Hans Josef Becker hat einen engen Bezug zur Stadtheide, denn hier übernahm er zwischen 1977 und 1981 seine erste Pfarrstelle.

Die Chronik geht auf die Initiative der Vorsitzenden der Stadtheidevereinigung, Norbert Höschen und Carsten Heerde, zurück, der langjährige Kassierer Franz Anton Becker unterstützte die Autoren tatkräftig. Entstanden ist ein Buch mit knapp 60 Seiten Text und 20 Seiten mit historischen Fotos. „Es ist keine Ansammlung von Dönekes“, unterstrich Grothmann den wissenschaftlichen Anspruch. Er recherchierte unter anderem im Stadtarchiv und im Pfarrarchiv von Sankt Bonifatius. „Das Nordviertel ist erstmals in dieser Breite dargestellt“, sagte der Historiker.

Die Chronik kostet 7,50 Euro

Nach Überzeugung der Verfasser ist die Stadtheide ein dynamischer, multikultureller Stadtteil Paderborns geworden, der sich den Charakter einer Kleinstadt bewahrt habe. Heute lebten in dem ehemaligen Quartier der Arbeiter und Bauern alle sozialen Schichten, die Infrastruktur mit Supermärkten, Banken, Ärzten und Läden sei noch weitgehend intakt, auch wenn ein Drogeriemarkt vermisst werde. Das Vereinsleben mit beispielsweise dem SV Heide und dem MGV Erika spiele weiter eine wichtige Rolle, wenngleich die Zahl der Mitglieder sinke. So wie anderswo betrage der Anteil der Ein-Personen-Haushalte fast 50 Prozent und die Stadtheide sei ein Stadtteil der Erwachsenen mit einem Durchschnittsalter zwischen 25 und 79 Jahren. „Die Chronik kann in jeder Buchhandlung bestellt und bei der Stadtheidevereinigung für 7,50 Euro gekauft werden“, erläuterte Dina van Faassen (59).