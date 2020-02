Jeb Patton am Piano, Dmitry Baevsky am Saxophon, Fabien Macroz am Bass, Joe Magnarelli an der Trompete und Bernd Reiter am Schlagzeug (von links) glänzten. Foto: Rebecca Borde

Von Rebecca Borde

Paderborn (WB). Fünf Männer, vier Nationalitäten, ein Quintett. Dass verschiedene Muttersprachen keine Barriere sind, zeigte Bernd Reiter mit dem New York Blue Note Quintet am Mittwochabend in der Kulturwerkstatt beim gemeinsamen Konzert. Denn was die fünf Musiker verbindet, ist ihre Leidenschaft für Jazzmusik. Jeder von ihnen ist ein international gefragter Musiker mit großem Talent.

Der Trompeter des Quintetts, Joe Magnarelli, stammt aus New York, wo er bereits mit großen Jazzkünstlern wie Toshiko Akiyoshi und Harry Connick Junior zusammenarbeitete. Ebenfalls aus den USA kommt der Pianist Jeb Patton, der unter anderem Mitglied der Jazzband Heath Brothers ist und selbst komponiert. Dmitry Baevsky beherrscht seit seiner Jugend das Altsaxophon. Er wurde in St. Petersburg geboren und zog für sein Studium an der New School nach New York.

Schlagzeuger moderiert das Konzert

Fabien Marcoz stammt aus Frankreich und ist die erste Anlaufstelle für jeden Musiker, der in Paris nach einem Bassisten sucht. Der Schlagzeuger des Quintetts ist der Österreicher Bernd Reiter, der bereits den Hans-Koller-Preis und den österreichischen Jazzpreis gewonnen hat. Letzterer moderierte am Mittwochabend außerdem das Konzert, denn er war das einzige Bandmitglied, das die deutsche Sprache beherrschte.

Eröffnet wurde das Konzert mit einer Eigenkomposition Jeb Pattons namens „Christalline“. Neben diesem Stück spielte die Band einige Jazzklassiker wie „Gingerbread Boy“ und „Theme For Ernie“.

Überragend bei Liedern mit schnelleren Rhythmen

Das Quintett präsentierte vor allem sein überragendes Talent für Lieder mit schnelleren Rhythmen. Jedem Musiker gebührten mehrere Soli, sodass die Instrumente auch individuell zur Geltung kamen. Vor allem Joe Magnarelli und Dmitry Baevsky konnten hier das Publikum mit den Klängen ihrer Blechblasinstrumente überzeugen.

Auch zusammen harmonierten die beiden fabelhaft, doch die meiste Zeit musizierten sie abwechselnd solistisch. In den Momenten, in denen die Hände der Fünf nicht in atemberaubendem Tempo über ihre Instrumente glitten, spielte das New York Blue Note Quintet auch ruhige, gefühlvolle Lieder, die das Publikum ebenfalls sehr beeindruckten.

Aber nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Bandmitglieder untereinander waren begeistert von ihrer Musik. Immer wieder schüttelten die Musiker staunend und lachend die Köpfe und warfen einander anerkennende Blicke zu, wenn einer von ihnen eine unglaubliche Sololeistung darbot.

Das internationale Quintett überzeugte sein Publikum an diesem Abend mit großartigen Darbietungen verschiedener Jazzklassiker, in die jeder von ihnen viel Leidenschaft und Herzblut legte. Und auch wenn fast jeder von ihnen eine andere Muttersprache spricht, sprechen doch alle die Sprache der Musik, durch die die Jazzgruppe ebenfalls zu ihren Zuhörern sprach.