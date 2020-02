Paderborn (WB). Die Polizei in Paderborn fahndet aktuell nach mindestens zwei Tätern, die am Freitag um 8.40 Uhr einen Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Parkhaus am Neuhäuser Tor verübt haben.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich nach ersten Ermittlungen um einen südländisch aussehenden Mann und einen dunkelhäutigen Mann handeln. Beide waren etwa 1,80 Meter groß und trugen Kapuzenjacken. Ein Täter trug eine blaue Jeans. Der Südländer hatte einen Rucksack aufgesetzt, teilte die Polizei. Der dunkelhäutige Tatverdächtige sprach akzentfrei Hochdeutsch.

Ein Täter hatte die Mitarbeiter des Geldtransportunternehmens mit einer Schusswaffe bedroht. Die Räuber erbeuteten mehrere schwarze Geldkassetten mit blauen Griffen. Mit der Beute flüchteten die Männer in Richtung Parkhausausgang zur Neuhäuser Straße und entkamen in unbekannte Richtung. Bislang ist nicht bekannt, ob sie in der Nähe ein Fahrzeug bereitgestellt hatten und weitere Komplizen an dem Überfall beteiligt waren.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Parkhauses vor oder nach 8.40 Uhr gesehen? Wer hat andere verdächtige Beobachtungeng gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise über Notruf 110 oder unter der Rufnummer 05251/3060.