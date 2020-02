Von Ingo Schmitz

Doch mit einem Topact gibt sich die Paderborner Werbegemeinschaft bekanntlich ja nicht zufrieden: Bereits einen Tag vorher will Kelvin Jones („Call You Home“) an gleicher Stelle den Auftakt zum großen Frühlingsfest gestalten. Die Werbegemeinschaft freut sich, „zwei großartige Künstler“ verpflichtet zu haben, die jeweils auf ihre Weise für Musikgenuss sorgen werden, wenn in Paderborn vom 8. bis zum 10. Mai das beliebte Stadtfest gefeiert wird.

Kelvin Jones ist ein Singer-Songwriter der über das Internet eine musikalische Berühmtheit geworden ist. Foto: dpa Kelvin Jones ist ein Singer-Songwriter der über das Internet eine musikalische Berühmtheit geworden ist. Foto: dpa

Musik, Kleinkunst, Comedy und Show

Max Mutzke, Selig, Glasperlenspiel, Laith Al-Deen, Frida Gold: Den Umsonst-und-Draußen-Fans haben die Veranstalter schon in den vergangenen Jahren stets große Sänger geboten, die die Massen angezogen haben. Das Frühlingsfest ist zu einem echten Highlight im Veranstaltungskalender geworden und lockt mehr als 300.000 Besucher an. Allein zu den Open-Air-Auftritten werden jeweils 8000 Gäste erwartet. „Das Frühlingsfest hat sich längst als kleine Schwester von Libori etabliert“, stellt Vorsitzender Uwe Seibel fest. Wie bei allen Stadtfesten, die die verschiedenen Generationen ansprechen, kommt es immer auf die Mischung an. Und hier kann das Paderborner Frühlingsfest wahrlich punkten: Nicht nur Musik vom Feinsten steht auf dem Programm, sondern auch faszinierende Kleinkunst, Comedy und Show an allen drei Tagen.

Sänger mit beeindruckender Karriere

Sänger Kelvin Jones hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Bekannt wurde er tatsächlich über das Internet. Inzwischen gehören seine Lieder im Singer-Songwriter-Stil zum festen Bestandteil der Radio-Spiellisten. Der heute 25-Jährige wuchs bis zu seinem neunten Lebensjahr in Simbabwe auf und zog anschließend nach London. Dort studierte er Maschinenbau. Bekannt wurde er dadurch, dass ein Freund seinen Song „Call You Home“ im Januar 2014 auf einer Internetplattform postete. Die Folge: Das Lied wurde innerhalb von 24 Stunden über eine Million Mal aufgerufen – der Anfang einer unglaublichen Karriere. 2017 erschien sein Debütalbum „Stop The Moment“. Es folgten Auftritte für Marc Forster bis hin zu ausverkauften Tourneen und Festival-Auftritten. Bisheriger Höhepunkt war die Zusammenarbeit mit dem Erfolgsproduzenten Alle Farben: „Only Thing We Know“ wurde 2018 zu einem der ganz großen Sommerhits und hielt sich wochenlang an der Spitze der Radio-Charts.

Josh bringt Hits von seinem ersten Album mit

„Cordula Grün“ von Josh ist dagegen ein echter Überraschungshit gewesen, der 35 Millionen Mal im Videoportal Youtube geklickt wurde. Nach Angaben der Werbegemeinschaft kommt Josh mit „Cordula Grün“ und seinem ersten Album „Von Mädchen und Farben“ erstmals nach Paderborn.

Verkaufsoffener Sonntag

Wichtig für den Einkaufsstandort Paderborn ist außerdem der letzte Tag des Frühlingsfestes: Am Sonntag, 10. Mai, werden die Einzelhändler der Innenstadt ihre Läden öffnen. Der verkaufsoffene Sonntag bezieht sich aber ausschließlich auf die Läden, die im Umfeld von Domplatz, Schildern, Marien- und Königsplatz und Westernstraße liegen.

Die erste Open-Air-Veranstaltung des Jahres ist am 18. und 19. April das traditionelle Frühlingserwachen, bei dem Gartenkunst und Blumenschmuck in der Fußgängerzone präsentiert werden.