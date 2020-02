Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Auch wenn der Beschluss zur Gründung der Wohnungsbaugesellschaft Paderborn (WGP) im Jahr 2018 einstimmig im Rat gefasst worden ist: Der politische Streit geht weiter. Das ist am Donnerstagabend in der Sitzung des Rates deutlich geworden.

Um was ging es? Zum einen konnten sich die Fraktionen nicht darauf einigen, dass schon jetzt für die WGP ein Beteiligungsmodell für Bürger in Auftrag gegeben wird, von dem sie später finanziell profitieren sollen. Zum anderen kritisierten Teile des Rates, dass sie zu einem „Hinterzimmer-Gespräch“ bei der Kreishandwerkerschaft eingeladen worden seien, um über die WGP zu sprechen. Hierzu forderten sie Aufklärung durch Bürgermeister Michael Dreier. Zumindest in einem Punkt gab es schließlich doch Einigkeit: Gemeinsam beschlossen die Fraktionen, dass es noch im ersten Halbjahr 2020 für die Bevölkerung eine Informationsveranstaltung zum Thema Wohnungsbaugesellschaft geben soll.

CDU: kein Schnellschuss

Die Fraktionen von SPD, Grünen, Linksfraktion, FBI, FDP, Für Paderborn und LKR hatten zuvor gemeinsam den Antrag eingebracht, den beschlossenen Passus zur Beteiligung von Bürgern an der WGP im Rahmen eines Genossenschaftsmodells oder einer anderen Beteiligungsmöglichkeit in die Tat umzusetzen. Doch über den Sinn dieses Antrags schieden sich die Geister. Grünen-Sprecher Klaus Schröder drängte darauf, den im Jahr 2018 gefassten Beschluss nun zu Ende zu führen – und dazu gehöre eben auch die frühzeitige Einbindung der Bürger, die von der WGP später profitieren sollen. „Bis jetzt ist nichts passiert, deswegen stellen wir den Antrag“, ging seine Kritik in Richtung Verwaltung. CDU-Fraktionschef Markus Mertens betonte hingegen, dass eine Bürgerbeteiligung zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn mache. „Weder gibt es Pläne noch Häuser. An was sollen die Bürger beteiligt werden? Was wollen wir anbieten?“ Die CDU lehne das Projekt nicht grundsätzlich ab, aber es dürfe auch keinen Schnellschuss geben. „Lasst uns die Fragestellung zurückstellen“, lautete Mertens Vorschlag in die Richtung der anderen Parteien.

Warten wollten Schröder und die übrigen Fraktionen allerdings nicht. Sie machten deutlich, dass der Aufbau eines Beteiligungsmodells Zeit brauche. Daher müsse der Beschluss so früh wie möglich gefasst werden. Auch Manfred Krugmann (SPD) forderte eine möglichst frühzeitige Festlegung auf ein genossenschaftliches Beteiligungsmodell.

Alexander Jacobs (CDU) machte hingegen deutlich, dass es der Union wichtig sei, erst Mieteinnahmen zu haben, bevor man den Bürgern Angebote für eine Beteiligung machen könne. „Wir müssen doch erst einmal Vertrauen aufbauen“, lautete sein Argument. Am Ende einer langen Debatte stand die Abstimmung, die denkbar knapp ausfiel. Mit 30 zu 30 Stimmen – es fehlten insgesamt vier Ratsmitglieder – wurde der Antrag durch die Stimmen der CDU abgelehnt.

SPD stellt „Wohnungspolitischen Dialog“ in Frage

SPD-Ratsherr Franz-Josef Henze wollte anschließend wissen, was es mit dem geplanten „Wohnungspolitischen Dialog“ am 19. März auf sich habe, zu dem Bürgermeister Michael Dreier und Peter Gödde (Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft) eingeladen hatten. Er halte es für fragwürdig, wenn es zum Runden Tisch „Wohnen“ nun auch noch eine Parallelveranstaltung geben sollte. Es sei auch nicht klar, wer an dem Gespräch teilnehmen werde. Die Ratsherren Stephan Hoppe (Für Paderborn) und Hartmut Hüttemann (FBI) erklärten, dass ihre Bereitschaft zur Teilnahme an dem Gespräch begrenzt sei und sie der Einladung wohl nicht folgen werden.

Michael Dreier erläuterte, dass die weiteren Gesprächspartner der Runde die Mitglieder der Allianz Pro Wohnungsbau seien. Dazu gehören unter anderem die Kreishandwerkerschaft, der Arbeitgeberverband, die Industrie- und Handelskammer, der Haus- und Grundeigentümer-Verein sowie der Spar- und Bauverein. Henze verwies in dem Zusammenhang auf die kommunalaufsichtliche Überprüfung, die die Allianz Pro Wohnungsbau im September angestrengt hatte. Demnach sollte die Bezirksregierung überprüfen, ob die Gründung der WGP sowie deren wirtschaftliche Aktivitäten im Hinblick auf den Ankauf, die Errichtung von Wohngebäuden und die Vermarktung derselben auf dem Gebiet der ehemaligen Alanbrooke-Kaserne rechtens ist. „Bis heute liegt kein Ergebnis vor“, sagte Dreier vor dem Rat.

Dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT teilte die Bezirksregierung auf Anfrage am Donnerstagabend etwa zeitgleich mit, dass die Untersuchung auf Eis liege, weil Vermittlungsgespräche anberaumt seien. „Sollte seitens der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe der Wunsch einer Überprüfung auch nach Abschluss der Vermittlungsgespräche weiterhin bestehen, wird die Bezirksregierung Detmold das betreffende Verfahren unverzüglich wieder aufnehmen“, teilte Peter Westphal von der Bezirksregierung Detmold mit.

SPD-Chef Henze zeigte sich am Freitag irritiert: „Es gibt eine Faktenlage, worüber die Bezirksregierung entscheiden kann. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen der kommunalrechtlichen Beschwerde und den Gesprächen.“