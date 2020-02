Wenn zum 1. April die Volksbank-Filiale in Sande schließt, wechseln Mitarbeiter und Kunden zum Beratungs-Center in Schloß Neuhaus. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn (itz). Diese Nachricht kommt für die Kunden der Volksbank Paderborn überraschend: Schon zum 1. April soll die Filiale in dem Paderborner Ortsteil Sande geschlossen werden. Auf Anfrage bei der Verbund-Volksbank OWL hieß es dazu am Freitag: „Es ist aktuell entschieden worden, die Filiale Sande mit dem Beratungs-Center Schloss Neuhaus zusammenzulegen.“ Allerdings bleiben die Selbstbedienungseinrichtungen wie Kontoauszugsdrucker und Geldautomaten am bisherigen Standort erhalten.