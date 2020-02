Die Kreuzung am Westerntor: Am Abend staut sich dort der Verkehr. Fahrverbote, um die Luftqualität in der Innenstadt zu verbessern, sind in Paderborn aber vorerst vom Tisch. Foto: Jörn Hannemann

Von Matthias Band

Paderborn (WB). Aufatmen in Paderborn: Diesel-Fahrverbote oder andere Restriktionen des Straßenverkehrs sind vorerst vom Tisch. Darauf haben sich die Deutsche Umwelthilfe, das Land NRW und die Stadt in einem Vergleich vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster geeinigt, wie das Gericht am Freitag mitteilte.

Bürgermeister Michael Dreier zeigte sich zufrieden: „Über die Einigung, die das Ergebnis einer intensiven und konstruktiven Verhandlung ist, freue ich mich“, sagte er. „Ich bin überzeugt, dass sich die Luftqualität in Paderborn auch weiterhin verbessert. Wir haben kräftig in die Schadstoff­reduzierung investiert und werden das auch weiterhin tun. Wir nehmen die Sache sehr ernst“, sagte Dreier dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Bei der Umrüstung der Busse des Padersprinters auf die Abgasnorm Euro VI sei die Stadt Vorreiter in Deutschland. Nun gelte es, an die Subunternehmer zu appellieren, ihre Busse, die in der Stadt unterwegs seien, ebenfalls nachzurüsten.

Wie berichtet, hatte der Padersprinter für 20 Millionen Euro von 2016 bis 2019 insgesamt 49 neue Fahrzeuge gekauft und 30 weitere Busse nachgerüstet. Die Stadt Paderborn habe frühzeitig zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, deren Erfolg sich heute nicht zuletzt bei den Messungen der Stickstoffdioxid-Werte bemerkbar mache, betonte Dreier.

Grenzwert an allen drei Messstellen im Stadtgebiet eingehalten

Nach Angaben der Stadt sei der Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm im Jahresmittel für 2019 an allen drei Messstellen im Stadtgebiet eingehalten beziehungsweise unterschritten worden. Das sei auch vor dem OVG deutlich gemacht worden. Die Messwerte liegen demnach an der Bahnhofstraße bei 40 Mikrogramm, an der Friedrichstraße bei 38 Mikrogramm und an der Residenzstraße in Schloß Neuhaus bei 34 Mikrogramm. Zum Vergleich: 2018 betrugen die Werte an der Bahnhofstraße 45, an der Friedrichstraße 43 und an der Residenzstraße 40 Mikrogramm.

Handwerk begrüßt Ergebnis

Auch Peter Gödde, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Paderborn/Lippe, begrüßte das Ergebnis. „Damit ist die Versorgungssicherheit mit Handwerkern innerstädtisch gewährleistet. Fahrverbote hätten vor allem die Handwerker getroffen. Paderborn hat das mit der Busflotte mustergültig gelöst und schon eine Menge getan“, sagte Gödde, der Fahrverbote für unverhältnismäßig gehalten hätte. ­Gödde machte sich zugleich für mehr Carsharing-Angebote in der Stadt und mehr Engagement beim Ausbau der E-Mobilität stark.

Umfangreiches Maßnahmenpaket

Stadt und Umwelthilfe haben sich auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket geeinigt. So wurde in dem Vergleich unter anderem festgehalten, dass außer der Umrüstung der Padersprinter-Busse auch die Busse der Subunternehmer nachgerüstet werden sollen. Testweise soll der Padersprinter einen mit Wasserstoffbrennzellen betriebenen Bus anschaffen.

Darüber hinaus will die Stadt im Sinne des laufenden Verfahrens zum Luftreinhalteplan, der derzeit fortgeschrieben werde, die Fahrzeugflotte weiter erneuern. Zudem soll der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver werden und im Straßenverkehr Vorrang bekommen. Das Busfahren soll an den ersten Samstagen eines Monats ab August 2020 kostenlos werden. Der Preis für die Kurzstrecke soll von 1,40 Euro auf 1 Euro sinken, und es soll einen neuen Tarif für Jugendliche und junge Erwachsene geben.

Auch der Fuß- und Radverkehr sowie das Parkraummanagement sollen verbessert und ein Verkehrsmanagement eingeführt werden. Unter anderem ist die Einführung einer App zur Parkplatzsuche geplant. Zudem soll das Parkleitsystem in der Innenstadt verbessert werden.

In dem Vergleich wird auch auf den geplanten Bau der zentralen Omnibushaltestelle im Bereich Friedrichstraße/Westernmauer für 3,3 Millionen Euro sowie auf den Neubau des Bahnhofgebäudes eingegangen, der noch in diesem Jahr beginnen soll und in dessen Folge die Fahrspuren auf der Bahnhofstraße auf jeweils eine verringert wird. Dadurch wird von einer deutlichen Reduzierung der Schadstoffemissionen ausgegangen. Auch im Zuge der Erneuerung der Bahnbrücke mit der Sperrung der Bahnhofstraße sei mit einer erheblichen Verkehrsreduzierung zu rechnen.

Außerdem geht es in dem Maßnahmenpaket um Elektro­mobilität, zum Beispiel um den Ausbau von E-Ladesäulen, und um das Thema Mobilität im Allgemeinen, das zum Teil bereits Bestandteil des sogenannten Integrierten Mobilitätskonzeptes (IMOK) ist, das derzeit erarbeitet wird. Festgehalten wurde in dem Vergleich auch, dass die Stadt beziehungsweise das Land NRW die Deutsche Umwelthilfe unverzüglich informieren muss, sollte es zu weiteren Grenzwertüberschreitungen in Paderborn kommen. Sollten sich die beiden Parteien dann nicht auf geeignete Maßnahmen verständigen können, wird eine Schiedsstelle eingerichtet, die eine für alle bindende ­Empfehlung aussprechen soll.

Kommentar

Dass es in Paderborn keine Fahrverbote geben wird, kann die Stadt durchaus als Erfolg für sich verbuchen. Sie hat die Zeichen der Zeit erkannt und frühzeitig mit der Modernisierung der Bussflotte begonnen.

Allerdings ist der Vergleich mit der Umwelthilfe nur ein Etappensieg, denn er gibt Paderborn eine Menge Hausaufgaben mit auf den Weg, die in den nächsten Jahren angegangen und eingehalten werden müssen, auch wenn die Maßnahmen zum Teil schon beschlossen sind. Die Umwelthilfe wird Paderborn und den anderen Städten in NRW genau auf die Finger schauen.

Mehr Rad- und Fußverkehr, bessere und günstigere Busverbindungen, intelligente Ampeln und Systeme wie Bus on demand, nicht zu vergessen die Lösung der Pendlerverkehre – all das wird eine Menge Geld kosten. Aber dieses Geld ist gut angelegt, denn es handelt sich um Investitionen in die Zukunft, um diese Stadt lebenswerter zu machen. Matthias Band