Äußerst einladend: Direkt am Eingang zu Halle 1 stehen die Strandkörbe der Firma Jentzsch. Hier haben es sich Edina und Berna bequem gemacht. Foto: Oliver Schwabe

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Die schmucken Strandkörbe stehen vor dem Hauptportal des Schützenhofes und die bunten Blumen blühen in Halle 2. Herrlich! Das macht Lust auf mehr. Und genau dieses „Mehr“ hat die Paderbau zu bieten. Sie ist am Freitag eröffnet worden und will noch bis Sonntagabend an die 13.000 Besucher anlocken.

Gratulationen

Bei der Eröffnung überbrachten Bürgermeister Michael Dreier, stellvertretender Landrat Vincenz Heggen, IHK-Chef Jürgen Behlke sowie Peter Gödde von der Kreishandwerkerschaft den Veranstaltern die besten Glückwünsche zum 25-jährigen Jubiläum. Jürgen Behlke bezeichnete die Schau als Marktplatz der Möglichkeiten, der gegenüber dem Internet entscheidende Vorteile biete. „Die Messe führt dazu, dass gute Umsätze angeschoben werden“, betonte er. Und Peter Gödde ergänzte in Anlehnung an bekannte Internetportale, dass hier der Slogan nicht „billiger.de“ laute, sondern „besser.de“. Die Messe zeige innovative Ansätze rund um das Thema Klimaschutz und regenerative Baustoffe und Energien. Das ist auch Vincenz Heggen wichtig, der betonte, dass die Messe viele Möglichkeiten biete, sich mit dem großen Thema Nachhaltigkeit sowie dem eigenen Beitrag zur Klimawende auseinander zu setzen.

Bürgermeister Michael Dreier ging noch weiter und stellte klar, dass die aktuellen Herausforderungen wie Wohnungsbau und Klimaschutz nur mit dem Handwerk zu schaffen seien.

Christoph (links) und Friederike Walecki demonstrieren Bürgermeister Michael Dreier eine Wand aus konserviertem Moos. Foto: Oliver Schwabe Christoph (links) und Friederike Walecki demonstrieren Bürgermeister Michael Dreier eine Wand aus konserviertem Moos. Foto: Oliver Schwabe

Sicher wohnen

Wie in jedem Jahr ist auch die Polizei mit einem Infostand auf der Paderbau vertreten. Während es hier unabhängige Beratungen gibt, gibt es auch zahlreiche Anbieter von Systemen. Einer von ihnen ist Vadim Laukert von der Firma Flash Alarm Solutions, der mit Sepp Maier als zufriedenem Kunden wirbt. Eines seiner Alarmsysteme ist ein einfacher Kasten, der sofort Alarm schlägt, wenn eines der Fenster oder die Außentür geöffnet wird. Bis zu 120 Dezibel sollen den Einbrecher verjagen. Außerdem erhält der Besitzer eine Nachricht auf sein Handy und kann dann entscheiden, ob er die Polizei alarmiert. Der Vorteil: Es seien keine Umbaumaßnahmen erforderlich.

Schöner wohnen

Die Paderborner Traditionsfirma Walecki – in vierter Generation im Handwerk tätig – präsentiert in Halle 1 ein großes Angebot an unterschiedlichen Wandgestaltungen. Für Außen hat Christoph Walecki neue Fassadenelemente aus Reinacrylat im Angebot. Das sind Elemente aus Armierungsputz, die zum Beispiel mit der Maserung einer Holzpaneele versehen sind. „Wir wollen damit eine ganze Reihenhaussiedlung gestalten“, verriet Walecki. Und Friederike Walecki demonstrierte eine Wand aus konserviertem Echtmoos. Davon war auch Bürgermeister Dreier begeistert.

Farbig Wohnen

Zwei Spezialisten für Farbe sind jedes Jahr aufs Neue Malermeister Dietmar Ahle sowie Raumausstattermeister Markus Kruse. Ahle lässt auf der Paderbau sogar Wände rosten – ein toller Effekt für Menschen, die den Vintage-Style lieben. Und Markus Kruse zeigte Skulpturen und Gemälde aus eigener schöpferischer Tätigkeit. Bemerkenswert ist die Darstellung des leidenden Jesus mit Dornenkranz, für das ein Freund Kruses Modell stand. „Anlass des Bildes waren mehrere Schicksalsschläge“, berichtete er.

Die Stadt Paderborn zeigt unter anderem den Verwaltungsneubau. Foto: Oliver Schwabe Die Stadt Paderborn zeigt unter anderem den Verwaltungsneubau. Foto: Oliver Schwabe

Draußen Wohnen

Halle 2 ist mit der Sonderschau Garten ein absolutes Muss des Messerundgangs, bei dem es insgesamt 180 Aussteller zu sehen gibt. Halle 2 ist aber den Anregungen für die Gestaltung des eigenen Grünbereichs vorbehalten. Ob Deko oder Materialien: Die Aussteller sind hier bestens aufgestellt und zeigen traumhaft schöne Ideen. Auch Gartenmöbel und Strandkörbe gehören dazu.

Ticketpreise, Öffnungszeiten, Parken, Gewinnspiel und Vorträge

Erwachsene zahlen am Samstag und Sonntag 6 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche erhalten Eintritt für 2 Euro. Hunde dürfen mit zur Messe, sind aber an der Leine zu führen. Die Paderbau hat am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Kostenloses Parken ist an allen Messetagen rund um den Schützenhof möglich. Das Veranstaltungsgelände (Schützenhallen Paderborn, Am Schützenplatz 1, 33102 Paderborn) ist zu erreichen über den Fürstenweg oder Löffelmannweg.

Die kostenfreie Kinderbetreuung findet am Samstag und Sonntag in Halle 7 statt.

Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Paderbau gibt es in diesem Jahr etliche Preise zu gewinnen. Als Hauptpreis winken 1000 Euro Baugeld. Die Auslosung erfolgt an diesem Sonntag um 17 Uhr am Messebüro.

Erstmals gibt es in der Halle 2 eine große Sonderfläche für Fachbetriebe des Garten- und Landschaftsbaus. Vielseitige gestalterische Elemente aus dem Gartenbau dominieren hier das Ambiente. Die Sonderschau lädt zum Verweilen ein und liefert ein neues Messebild.

Bis Sonntagabend gibt es insgesamt mehr als 60 Vorträge im Halbstundentakt. Im Vordergrund stehen Tipps und Tricks zum Beispiel auch rund um das Thema Fördermittel. Ob Neubau, Heizung, Wärmepumpe, Dämmstoffe, E-Mobilität, barrierefreies Bad oder auch Einbruchschutz: Die Themenvielfalt der unterschiedlichen Experten ist groß. Die Vortragsräume befinden sich in Halle 3 sowie im Zelt/Halle 5.