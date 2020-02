Der stellvertretende Schulleiter sagte dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT am Freitag: „Der Mann hat sich korrekt und unauffällig verhalten. Wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir in der Zeitung gelesen haben, dass er in der AfD und im Vorstand der Partei ist.“ Zu dem Zeitpunkt, als der Vertrag nicht verlängert wurde, habe man das nicht gewusst. Der stellvertretende Schulleiter deutete aber an, dass das Gymnasium einen Vertretungslehrer mit rechter Gesinnung nicht geduldet hätte.

Im konkreten Fall sei für das erste Schulhalbjahr eine junge Lehrerin eingestellt worden, so dass es für den Vertretungslehrer, der sich noch im Studium befindet, „keinen Bedarf mehr“ gegeben habe. Nach WV-Informationen hat der Mann Politik unterrichtet.

Der Betroffene sagte dieser Zeitung, die Nichtverlängerung seines Vertrages habe nichts mit seiner Gesinnung zu tun, aber er wolle sich zum jetzigen Zeitpunkt zu der Angelegenheit nicht weiter äußern. Der AfD-Stadtverbandsvorsitzende Marvin Weber sagte, die Gerüchte um den Lehrer hätten das Ziel, „uns zu diskreditieren“.