Nach dem Gasaustritt an der Scherferder Straße in Paderborn stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Nach einem Gasaustritt in der Scherfeder Straße in Paderborn hat die Paderborner Feuerwehr am Montagabend Schlimmeres verhindern können. Teilweise lag die Gaskonzentration im Explosionsbereich.