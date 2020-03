Paderborn (WB/mai). Unter normalen Umständen hätte Heike Bergmann erst mal zwei Tage schlafen müssen, bevor sie an diesem Mittwoch, 4. März, das Jassas in der Paderschänke in Paderborn neu eröffnet. Tag und Nacht hat sie das Traditionslokal zusammen mit ihrer Familie und Helfern in den vergangenen Wochen aufwendig modernisiert und in eine griechische Taverne verwandelt.