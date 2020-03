Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Der vom TV 1875 Paderborn geplante Neubau einer Eishalle neben dem Sportzentrum im Goldgrund geht in eine neue Runde. Am Montag traf sich nach Informationen dieser Zeitung Paderborns Bürgermeister Michael Dreier in der Düsseldorfer Staatskanzlei mit NRW-Staatssekretärin für Sport Andrea Milz. Der Möglichkeit einer Förderung des 3,8 Millionen-Projekts über das Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ steht demnach nichts im Wege. Das bestätigte ein Sprecher der Staatskanzlei auf Anfrage.