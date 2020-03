Paderborn (WB/itz). Paderborns amtierendes Stadtoberhaupt Michael Dreier (CDU) geht mit großer Unterstützung in den Wahlkampf. Am Dienstagabend ist er von den Mitgliedern des Paderborner CDU-Stadtverbandes mit 153 von 156 Stimmen zum Bürgermeisterkandidaten gewählt worden.

Dreier, der ohne Gegenkandidaten antrat, hatte mit seiner Antrittsrede offenbar ins Herz der Paderborner Union getroffen. Mit stehenden Ovationen wurde der 58-Jährige, der seit 2014 im Amt ist, gefeiert. Dass sein Wahlergebnis, das in geheimer Abstimmung erfolgte, so deutlich ausfiel, damit hatten aber wohl trotzdem nicht alle gerechnet.

Von den 159 Wahlberechtigten enthielten sich drei CDU-Mitglieder der Stimme, drei weitere kreuzten ein „Nein“ auf dem Wahlzettel an. Über die große Zustimmung in Form von 153 Ja-Stimmen – umgerechnet 98 Prozent – freute sich Michael Dreier riesig.

„Ich bin tief gerührt. Wir haben sicherlich in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht. Aber wir haben immer einen gemeinsamen Weg gefunden. Ich möchte mich bei allen herzlich für das Vertrauen bedanken. Ich sichere Ihnen zu, dass wir gemeinsam mit der großen Familie weiterhin Großes in Paderborn bewegen werden. Ich sichere zu: Ich werde Sie nicht enttäuschen, wir werden gemeinsam kämpfen, um ein gutes Ergebnis für die CDU in Paderborn zu erzielen. Das hat die CDU in Paderborn verdient und dafür werde ich alles geben.“