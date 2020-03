Die Teilnehmer der Ortsbesichtigung gehen optimistisch an das Projekt: (von links) Isabell Hebrock-Hugenberg (Organisationsteam des Kreises Lippe zu „Unser Dorf hat Zukunft“), Birgit Griese-Lödige, Thomas Cleve (Leiter des Teams), Heinz Kriete, Michael Zans, Manfred Richts, Lars Bernet, Jan-Christoph Bruns und Arnold Bludau von der Arbeitsgruppe „Zukunft Kohlstädt“. Foto: Phil Hänsgen

Von Phil Hänsgen

Schlangen (WB). „Unser Dorf hat Zukunft“ lautet der Name eines bundesweiten Wettbewerbes, bei dem mehrere Dörfer die Möglichkeit haben, Geldpreise und Expertenberichte zu gewinnen. Am Freitag sind auf Anfrage der örtlichen Arbeitsgruppe „Zukunft Kohlstädt“ drei Vertreter des Kreises Lippe nach Kohlstädt gekommen, um ihre Einschätzungen abzugeben, ob eine Teilnahme für den Ort sinnvoll sei. Geplant ist nun laut der Gruppe eine Beteiligung an dem Wettbewerb, für den man sich bis Ende April bewerben muss.