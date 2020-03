Paderborn (WB). Für Kabarettisten bietet die allgemeine politische Gemengelage viele Möglichkeiten und Futter ohne Ende. Wie sieht Mathias Richling die Geschehnisse in Thüringen, Hanau und den Machtkampf in der CDU? Vor seinem Auftritt in Paderborn am 11. Mai hat Ingo Schmitz mit ihm gesprochen.

Herr Richling, Ihr Programm widmet sich dem Jahr 2020. Ist es für eine Bilanz nicht ein bisschen zu früh? Haben Sie das Jahr schon abgeschrieben?

Mathias Richling: Erstens nein. Und zweitens ja. Ich pflege die Bilanzen immer abzugeben vor den Ereignissen. Dann überraschen sie mich nicht mehr. Und tatsächlich sind sie auch insofern nur noch überraschend, als sie eben nicht überraschen. Man wundert sich, dass Politik immer noch so vorhersehbar ist. Insofern kann man das Jahr 2020 ruhigen Gewissens bereits abschreiben. Denn auch wenn wir zuwarten bis zum Ende Dezember – wir kriegen auf keinen Fall was raus.

Als ich Sie das erste Mal bewusst im Fernsehen wahrgenommen habe, da gab es noch einen Kanzler namens Helmut Kohl. Unvergessen für mich Ihr TV-Auftritt vor der Bundestagswahl 1998. Damals parodierten Sie Kohl mit den Worten: „Wieso Bundestagswahl? Ich bin doch schon Bundeskanzler!“ Hatten Sie es als Kabarettist mit Helmut Kohl leichter, als mit dem heutigen Regierungspersonal?

Richling: Es ist immer leichter, jemanden aus Politik oder Öffentlichkeit zu karikieren, je bekannter diese Person ist. Das heißt, je öfter sie einem in den Medien auf die Nerven geht. Manchmal muss man dann viel Übertreibung anwenden, weil diese Person sich selbst karikiert. Denken Sie nur an einen Herrn Lindner oder eine Frau Weidel. Auch mit denen hat man es als Satiriker zunehmend leichter.

Eine Frauenrolle weniger?

Sie schlüpfen gerne in die Rolle von Politikerinnen. Bedauern Sie es, dass Parteichefin AKK den Weg – aller Voraussicht nach – für einen Mann frei gemacht hat?

Richling: Ich bedauere als Kabarettist niemals, wenn in der Politik jemand ausgetauscht wird. Das wäre müßig. Satire hört da auf, wo die satirte Person merkt, dass sie sich erledigt hat. Dem hinterher zu jammern wäre kleinlich. Andere wollen ja auch mal dran, karikiert zu werden. Und was Frau AKK betrifft, hat sie den Mann in der Politik ganz traditionell gespielt. Da müssen die Nachfolge-Männer erst mal hinterher kommen.

Wer wäre denn Ihr Wunschkandidat – aus der Sicht des Kabarettisten?

Richling: Als Kabarettist ist es mir völlig egal. Vor allem, bei dieser Auswahl. Ich mache mir jeden kabarettabel.

Angela Merkel will uns als Kanzlerin noch anderthalb Jahre erhalten bleiben. Halten Sie das als Kabarettist durch? Und noch viel wichtiger: Hält das unser Land aus? Und: Halten Sie eine Begrenzung der Amtszeit für sinnvoll? Vielleicht nicht länger als 50 Jahre oder so?

Richling: Also die anderthalb Jahre machen die Kanzlerin jetzt auch nicht mehr fett. Ich bin – wie Sie eben selbst bemerkten – von Kohl lange Kanzlerschaften gewöhnt. Und es sieht immer mehr danach aus, als ob der oder die, die oder der nachkommt, die Deutschen am Ende doch mehr erschrecken könnte, als es Frau Merkel je getan hat. Eine Begrenzung ist dennoch wohl sinnvoll. Zumal man gerade an Frau Merkel merkt, wie viel deutlicher und kräftiger ihre Aussagen sind, seit sie nicht mehr Parteichefin ist. Denken Sie mal an ihre Sätze zur Thüringer Ministerpräsidentenwahl. Was meinen Sie, was sie alles noch sagt, wenn sie erst mal die Kanzlerschaft aufgegeben hat.

Stimmt es sie eher traurig oder wütend, dass die SPD immer mehr an Boden verliert und die AfD gewinnt?

Richling: Beides sollte man ja nun nicht in einen Topf werfen. Die SPD zerlegt sich seit Jahren selbst. Bei der AfD ist es so, dass sich Deutsche wieder selbst zerlegen. Zumindest ist erkennbar, dass der Protest gegen Rechts inzwischen zum Glück mindestens so massive Formen annimmt, wie sich die Rechten äußern. Leider brauchte es offenbar dazu die Wahlvorgänge in Thüringen und die Morde von Hanau. Was lehrt, dass wir immer erst die Katastrophe brauchen, um zur Besinnung zu kommen. Oder uns auf unsere Menschlichkeit und Demokratie zu besinnen.

Was ist den Grünen zuzutrauen?

Und welche Zukunft sagen Sie den Grünen voraus?

Richling: Da die Grünen sich zunehmend der CDU annähern, bieten sie den Deutschen den konservativen Anteil in der Politik, den sie brauchen, und den die CDU schon deswegen jahrzehntelang erfüllt hat, weil sie, die CDU, ja immer glaubte, sie sei der natürliche Nachfolger von Kaiser Wilhelm II. Offensichtlich haben die Grünen da was verstanden.

Anderes Thema: Kein Kabarett oder Comedy ohne Klimadebatte. Wie CO2-neutral werden Sie nach Paderborn reisen?

Richling: Ich bin schon CO 2 -frei geboren worden. Wenn ich als Kind in die Küche ging, rief mir mein Vater schon hinterher: Tür zu. Er meinte die Kühlschranktür. Und ich hatte sie noch gar nicht geöffnet. Damals kannte man CO 2 noch gar nicht. Als Begriff. Aber mein Vater war unserer Zeit eben lange voraus. Ich kann gar nicht anders als CO 2 -neutral.

Es ist bekannt, dass Sie den so genannten Sozialen Medien sehr kritisch gegenüber stehen. Ihr Programmtitel trägt aber einen Hashtag. Wie kommt es dazu?

Richling: Ja, und? Ironie muss doch die Mittel des kritisch betrachteten Objektes benutzen. Ich stehe auch Frau AKK und Herrn Merz kritisch gegenüber. Und nenne trotzdem ihre Namen.

Sie kommen nach Paderborn – einem Erzbistum, aus dem Persönlichkeiten wie zum Beispiel Kardinal Marx stammen. Werden Sie bei Ihrem Auftritt das Thema Kirche vorsorglich aussparen und gibt es derzeit kein Thema, das sich anbietet?

Richling: Ich habe noch nie ein Thema ausgespart. Im Gegenteil. Für Paderborn setze ich noch ein Thema hinein. Ich werde im Programm Papst Franziskus persönlich zitieren. Und wie Sie sich denken können, nicht zu einem allgemeinen Thema.

Und die internationalen Protagonisten?

Wir gehen mal davon aus, dass Sie auch ausländische Regierungschefs mit im Gepäck haben werden. Auf wen dürfen wir uns da freuen?

Richling: Sie haben Recht, es ist ein internationales Programm. Und deswegen ist auch Donald Trump dabei, Boris Johnson, Vladimir Putin, Erdogan etc. etc.

Abschließend die Frage: Sie kommen zum ersten Mal nach Paderborn. Wie kommt es, dass Sie bislang erfolgreich einen Bogen um diese Stadt machen konnten?

Richling: Die Frage ist – entschuldigen Sie – falsch gestellt: Warum hat Paderborn bislang erfolgreich einen Bogen gemacht um mich???