Von Hermann Knaup

Paderborn (WB). Die internationale Musikwelt feiert in diesem Jahr Beethovens 250. Geburtstag. Gut, wenn dann Musiker wie das Sinfonieorchester Paderborn und sein Dirigent Merijn van Driesten den „runden Geburtstag“ des Komponisten Henri Vieuxtemps, der vor 200 Jahren am 17. Februar 1820 im belgischen Verviers geboren wurde, nicht aus den Augen verlieren. Wenn obendrein zwei Werke von Vieuxtemps ins Programm aufgenommen werden, die kaum noch gespielt werden oder gar unvollendet sind, dann verdient das besonderen Respekt.

So geschehen am vergangenen Samstag im gut besuchten Sinfoniekonzert in der Paderhalle. Eröffnet wurde der Konzertabend mit Felix Mendelssohn Bartholdys Konzertouvertüre „Die Hebriden“ (1832), einem großartigen Werk, angelegt als Sinfoniesatz in Sonatenform und gleichzeitig ein Vorläufer der Gattung „Sinfonische Dichtung“. Das Orchester spielte einerseits die sinfonische Entwicklung der Themen deutlich heraus und gestaltete die „Landschaftsmalerei“ (Zitat: R. Wagner) mit romantischer Klangatmosphäre. Das dürfte sehr im Sinne Mendelssohns gewesen sein, der von den Hebriden-Inseln anlässlich einer Schottlandreise zutiefst beeindruckt war.

Unterschiedliche Klangcharaktere

Im Mittelpunkt des Konzertes standen danach zwei Werke für Violine und Orchester von Henri Vieuxtemps. Die aus Korea stammende, junge Sujung Yun spielte die viersätzige, durchkomponierte Konzertfantasie „La Sentimentale“ (1839). Schon der Titel legt eine dezente Interpretation nahe. Sowohl das Orchester wie auch die junge Solistin wurden dieser Aufgabe gerecht. Bewundernswert meisterte Sujung Yun die schwierigen Passagen, insbesondere die zahlreichen, komplizierten Doppelgriffe.

Anschließend stand der erste Satz des unvollendeten 8. Violinkonzertes auf dem Programm. Den überlieferten Klavierauszug hatte der Weimarer Komponist Christoph Baumgarten (*2000) instrumentiert. Den Solopart spielte diesmal die erst 17jährige Chiara-Marie Gaebelein. Dem Impetus des Werkes entsprechend spielte sie den Solopart dynamisch und ebenfalls mit spieltechnischer Sicherheit. Auch hier bot das Orchester eine differenzierende Begleitung und vermied es, die Solistin klanglich zu übertönen. Die Zuhörer konnten in diesem Konzert zwei junge Solistinnen erleben, die beide ihre Ausbildung in Weimar absolvieren, die sich aber in der Art ihrer Interpretation durchaus individuell unterscheiden. Interessant war auch, die unterschiedlichen Klangcharaktere zweier Konzertgeigen zu erleben, die dem jeweiligen Werk angemessen zugeordnet waren.

Lang anhaltender Beifall

Als Zugabe spielten beide gemeinsam ein Arrangement für zwei Violinen von Carlos Gardels Tango „Por una cabeza “. Das begeisterte Publikum spendete allen Musikern jubelnden Beifall. Nach der Pause führte das Orchester die 8. Sinfonie G-Dur (1889) von Antonin Dvorak auf. Dieses Werk dürfte mit der „Humoreske für Klavier“ und der „Sinfonie aus der neuen Welt“ zu Dvoraks beliebtesten Kompositionen gehören. Volkstümliche Melodien, Tänze und Märsche erklingen, Landschaften werden, ähnlich wie bei Mendelssohn, assoziiert. Die Form der klassischen Sinfonieform wirkt in Teilen aufgehoben. Dem Orchester gelang es eindrucksvoll, die große Palette der Klangfarben entsprechend zu gestalten, und melodische Spannungsbögen wurden stringent durchgehalten.

Es ist erfreulich, dass Musikensembles bekannte Werke unter thematischen Schwerpunkten aufführen, dass unbekannte Werke ins Programm aufgenommen werden, dass jungen und talentierten Musikern Gelegenheit geboten wird, solistisch vor einem größeren Publikum aufzutreten. Dafür dankte Konzertpublikum in der Paderhalle mit lang anhaltendem Beifall.