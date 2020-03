Der Saal im Historischen Rathaus Paderborn ist am Weltfrauentag proppevoll: 300 Frauen und einige wenige Männern sitzen dicht an dicht im Historischen Rathaus Paderborn, um die motivierende Greta Silver zu hören. Foto: Sonja Möller

Von Sonja Möller

Paderborn (WB). Greta Silver macht am Weltfrauentag das, was ihr am meisten Spaß macht: Sie „schnackt“ mit ihren Fans – überwiegend Frauen – und bringt ihre Botschaft in die Welt, wie toll das Alter ist. Die Bestseller-Autorin und millionenfach geklickte Youtuberin ist auf Einladung der Bonifatius-Buchhandlung und der Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn ins Historische Rathaus gekommen – offiziell zu einer Lesung. „Ich lese jetzt eine Seite. Dann haben wir es hinter uns“, sagt sie und hat die Lacher gleich auf ihrer Seite. Denn was die 72-Jährige auszeichnet, ist das freie, motivierende Sprechen. Die 300 Zuhörer lauschen der Powerfrau und bekommen so manchen A-ha-Moment geboten.

Dann ging es voll rein in ihr Lieblingsthema: das Alter! Denn das ist gar nicht so schlimm, wie sie sich das mit 17 Jahren vorgestellt hatte: „Da dachte ich noch, das Leben ist mit 35 vorbei.“ Viel später habe sie dann gemerkt, dass man auch mit 60 Jahren noch Anspruch aufs Leben habe. „Wir müssen hier oben im Kopf mal aufräumen und uns von den alten Bildern übers Alter verabschieden“, appelliert sie an ihre Zuhörer. Sie öffne der Wirtschaft den Markt für die Best-Ager: „Die dachten ja früher, wir konsumieren nur Gummistrümpfe und Magnesium.“

Auch über die kleinen Helfer im Alter wie den Lifter hat sie ihre eigene Meinung: „Das ist nichts anderes als ein Ferrari. Der eine fährt von A nach B, der andere von oben nach unten.“ Früher habe es den Begriff Brillenschlange gegeben. „Ich trage heute eine Brille mit Fensterglas als gestalterisches Element.“ Das Publikum lacht und applaudiert begeistert.

Geschichten kommen an

Mit ihrer unverblümten, direkten Art reißt sie mit. Die Autorin verpackt ihre Botschaft in Geschichten, die ankommen. Ob das die Excell-Tabelle ist, in der jeder auch in jungen Jahren schonmal Ideen sammeln kann, was er im Alter alles umsetzen möchte. Oder das nächtliche Gedankenkarrussell, dass sich stoppen lässt, in dem man drei Minuten intensiv an etwas anderes denkt: „In einem Kommentar unter meinem Video stand, dass sich die Zuschauerin nachts haarklein Zukunftsprojekte ausmalt. Eine tolle Idee! Dann hat sie gleich noch an ihrer Lebensvision gearbeitet.“

Doch wo verbirgt sich das eigene Talent: „Ihr müsst einfach erstmal anfangen mit kleinen Schritten“, rät die Powerfrau. Denn jeder habe ein unglaubliches Potenzial und das sei sein Lebens-Know-How: „Das macht uns stark. Und den inneren Kritiker, der euch bremst, den schmeißt ihr am besten direkt raus. Ich habe meinem mit Klebeband den Schnabel zugeklebt.“ Greta Silver weiß genau, mit welchen Gedanken und Sorgen sich ihre Leserinnen herumplagen – denn bei ihr war es nicht anders, gibt sie offen zu.

„Was uns runterzieht, ist entweder Angst oder es sind alte Verletzungen. Ich lebe angstfrei und das haben mir Einbrecher beigebracht“, sagt sie. Und das kam so: Eines nachts weckte sie ein lauter Knall und sie war sich sicher, Einbrecher sind im Haus. „Ich lebte in einem Reihenhaus. Erschießen werden sie dich nicht, dachte ich. Das würden alle mitbekommen. Also habe ich mich wieder ins Bett verkrochen.“ Morgens wollte sie den Schaden begutachten und siehe da: Es war nur ein großes Brett auf der Terrasse umgefallen: „Da war die Angst sofort weg. Wir machen uns zu 95 Prozent verrückt für Sachen, die nie eintreffen! Und die Angst nimmt uns den Mut, Neues zu wagen.“

Die Hamburger Unternehmerin gibt offen zu, dass auch sie Mauern um sich herum gebaut habe, um nicht verletzt zu werden: „Bis ich irgendwann komplett eingeschnürt war. Dann habe ich mir die Hoheit zurückgeholt. Ich gebe anderen doch nicht die Macht über mein Glück! Ich entscheide, was hier passiert.“ Aus der Hirnforschung wisse sie, dass jeder ein unglaubliches Potenzial habe, das im Standby-Modus schlummere: „Über unsere Begeisterungsfähigkeit können wir das aktivieren. Wir müssen uns mal wieder begeistern!“ Das eigene Glückslevel könne jeder mit Dankbarkeit für das, was ist, anheben.

Viele persönliche Gespräche

Am Ende ihres inspirierenden Vortrags hat Greta Silver noch einen Tipp für ihre Zuhörer: „Lebt eure Vollversion mit allen Extras. Und erwartet das Beste vom Leben. Es steht euch zu!“ Die Veranstaltung endet, wie sie begonnen hat: Mit vielen persönlichen Gesprächen und Widmungen.