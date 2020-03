Paderborns Kreisdirektor Dr. Ulrich Conradi wird an diesem Dienstag um 16.30 Uhr den neuen Sachstand in Sachen Corona bekannt geben. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/itz). Nach Angaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen gibt es im Kreis Paderborn einen zweiten bestätigten Corona-Fall. Der Kreis Padeborn will an diesem Dienstag um 16.30 Uhr in einer Pressekonferenz den aktuellen Sachstand darlegen.