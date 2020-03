Paderborn (WB/itz). Beim Kreis Paderborn findet zur Stunde die Pressekonferenz zum zweiten Corona-Fall statt. Vor Ort sind auch die Vertreter von SCP und Osterlauf-Team. Die zweite bestätigte Person war in Italien im Urlaub. Alle Kontaktperson sind zuhause räumlich isoliert. Die Person wohnt im Stadtgebiet Paderborn.

„In der Paderhalle werden alle Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmer stattfinden“

Zur Paderhalle sagte Bürgermeister Dreier: “Alle Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmer werden stattfinden.”

Zum Osterlauf sagte Stork: “Wir müssen uns den Laufkalender anzusehen, damit wir nicht mit anderen Veranstaltungen kollidieren.”

Der dritte bestätigte Fall ist ein Reiserückkehrer aus Italien

Conradi: “Wir haben jetzt Klarheit für alle Veranstalter, die Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern planen. Besonders betroffen sind die Sportveranstaltungen.”

Es gibt soeben den dritten bestätigten Fall. Ebenfalls ein Reiserückkehrer aus Italien. Ebenfalls im Stadtgebiet Paderborn.

Wir versuchen das Spiel vom Wochenende gegen Tübingen zu verlegen

Geschäftsführer Martin Hornberger äußert sich zum SCP: “Erst mal wünschen wir allen Erkrankten gute Besserung. An dem Osterwochenende steht das Spiel gegen Borussia Dortmund. Da müssen wir noch einmal drüber reden.“

Aussagen zum wirtschaftlichen Schaden gibt es derzeit noch nicht. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga werde darüber gesprochen werden müssen, ob Spiele auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Dabei muss die EM im Sommer berücksichtigt werden. Die Frage sei, wie man mit Nationalspielern verfahren wolle.

Schlösser von den Baskets: “Seit dem Wochenende zeichnete sich ab, dass es uns treffen wird. Wir versuchen das Spiel vom Wochenende gegen Tübingen zu verlegen. Das Ganze trifft uns sehr hart, weil wir seit Jahren wieder bei den Play-offs mitspielen. Auch wirtschaftlich wird es schwer. Es wird unsere Existenz gefährden. Das wird ein großes Problem für uns. Angesichts der internationalen Notlage müssen wir uns aber stellen. Wie es mit den Tickets laufen soll, müssen wir noch klären. Wir hoffen, dass uns die Fans in dieser finanziell schwierigen Situation treu bleiben und uns weiter unterstützen.”

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier: “Die Situation ist bedauerlich, aber der höheren Gewalt geschuldet.”

Stork zu den Ausfallen, wenn der Osterlauf-Termin nicht nachgeholt werden kann: “Wir haben eine Veranstalter-Ausfallversicherung. Die Versicherung hat in einem solchen Fall aber das Recht zu kündigen. Wir sind in der rechtlichen Prüfung, ob wir den Teilnehmern ihre Startgebühren zurück zahlen müssen.”

„Die Stadt hat sich eine Frist erst mal bis Ostermontag gesetzt“

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier: „Die Stadt hat sich eine Frist “erst mal” bis Ostermontag gesetzt. Die Jahreshauptversammlung der Paderborner Feuerwehr und die geplante Personalversammlung werden verschoben. Geplante Veranstaltungen zum Beispiel im Historischen Rathaus werden aber wie geplant stattfinden. Für weitere Vereine und Verbände stehe die Stadt beratend zur Seite.“

Christian Stork zum Osterlauf: “Der SC Grün Weiß Paderborn bedauert die Absage sehr. Wir erwägen aber eine Verschiebung. Wir wissen nicht was im August ist. Wir können auch noch keinen Termin sagen. Das ist eine große logistische Herausforderung. Wir haben Karsamstag 500 Helfer, die müssen motiviert werden, an einem weiteren Termin mitzumachen.” Es gebe bereits Überlegungen bei dem Nachholtermin eine Abendveranstaltung mit Bühnenprogramm dranzuhängen. Es gebe bereits erste Reaktionen: “Viele können sich Ostern ohne Osterlauf gar nicht vorstellen. Es sind Läufer aus 20 Ländern der Welt betroffen.”

„Der Osterlauf wird verschoben“

Jetzt geht es um den Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums:

Dr. Ulrich Conradi: “Bei Großveranstaltungen wird unterschieden zwischen über und unter 1000 Teilnehmern. Die über 1000 werden nicht veranstaltet werden können.”

Es werde möglich sein, Großveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Da ist die Rede von so genannten Geisterspielen.

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier erklärt: “Der Osterlauf wird verschoben. Das haben Stadt und Organisatoren gemeinsam entschieden. Wir haben das im großen Einvernehmen beschlossen.”

Beim Basketball sollen die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Beim SC Paderborn werden die Spiele – wie das Spiel am Freitag in Düsseldorf – unter Ausschluss der Zuschauer stattfinden wird. Dass gilt auch für das nächste Heimspiel gegen Hoffenheim.

Nur noch positiv getestete Fälle werden künftig bekannt gegeben.

In Delbrück werden inzwischen sämtliche Regeln des menschlichen Anstandes verlassen. Die Teilnehmer der Reisegruppe, die in Südtirol war, sieht sich massiven Anfeindungen ausgesetzt. Den Menschen ist nichts vorzuwerfen. Sie sind in einer Region im Urlaub gewesen, wo vorher nicht klar war, dass die Region Risikogebiet werden würde.

Es gibt künftig keine Angaben mehr vom Kreis zu Verdachtsfällen. Nur noch positive Fälle und die Wohnorte werden veröffentlicht.

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier: “Ich möchte sehr deutlich sagen, dass wir das sehr ernst nehmen. Wir haben den Stab für besondere Ereignisse einberufen. Für den Ordnungsbereich ist Udo Olschewski zuständig. Geleitet wird der Stab vom Ersten Beigeordneten Carsten Venherm. Der gesamte Konzern Stadt Paderborn ist eng eingebunden, damit wir gewappnet sind. Wir arbeiten zwischen den Bürgermeistern und dem Kreis sehr offen miteinander. Wir informieren die Öffentlichkeit und haben eine Hotline eingerichtet. Uns ist der offene Dialog außerordentlich wichtig. Wir haben sehr intensiv vorbereitet, falls ein Fall auf uns zukäme. Der geschilderte Fall ist sehr bedauerlich. Wir wünschen der Person alles Gute und gute Genesung.“

„Wir erwarten, dass es nicht bei den beiden nachgewiesen Infizierten bleiben wird“

Kreisdirektor Ulrich Conradi: “Was in den sozialen Netzen passiert, ist nicht erfreulich. Daher werden wir keine weiteren Angaben machen. Wir erwarten, dass es nicht bei den beiden nachgewiesen Infizierten bleiben wird. Wir gehen davon aus, dass weitere Rückkehrer aus dem Winterurlaub sich infiziert haben können. Trotzdem ist kein Grund zur Panik.”

Bürgermeister Dreier: “Die Abstimmung mit den Bürgermeistern erfolgt einheitlich, um eine transparente Kommunikation sicher zu stellen. Das ist uns außerordentlich wichtig. Wir wissen, die Wirtschaft steht vor außerordentlichen Herausforderungen. Unsere Wirtschaftsförderung steht mit den Firmen, die von Zulieferern abhängig sind, im Kontakt.”