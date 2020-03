Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Der Paderborner Bahnhofsneubau ist unterschriftsreif. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt am Donnerstag, 19. März, sowie in der Sitzung des ­Rates am Donnerstag, 2. April, ­sollen dazu die nötigen Beschlüsse gefasst werden.