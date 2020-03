Die 18 Mitglieder der japanischen Gruppe Kokubu brachten den Zuschauern in der Paderhalle ihre Leidenschaft für Trommeln in beeindruckender Weise nahe. Foto: Rebecca Borde

Paderborn (WB). Wenn es jemand versteht, einen Saal voller Menschen einzig mit der Hilfe von Trommeln und positiver Energie in absolute Begeisterung zu versetzen, ist es das 18-köpfige Ensemble der Gruppe Kokubu, welches am vergangenen Dienstagabend in der Paderhalle mit ihrer Show „The Drums Of Japan“ auftrat.

Hier präsentierten sie mit verschiedenen Trommeln Darbietungen aus ihrem Repertoire, die dem Publikum die japanische Kultur näherbrachten. Nicht nur durch die traditionelle Kleidung und die typisch japanischen Instrumente, sondern vor allem auch durch die Thematiken, die in den Liedern angesprochen werden, erscheint das ferne Japan plötzlich ganz nahe. Die Musik selbst wird jeweils durch kurze erklärende Texte eingeleitet, die den Inhalt des Stücks erläutern.

Die Geschichte hinter dem Eröffnungslied „Mitsuya“, was so viel bedeutet wie „Drei Pfeile“, geht beispielsweise auf eine 600 Jahre alte Weisheit zurück, die besagt: „Verschießt Du einen Pfeil, so kann er brechen. Bündelst Du aber drei Pfeile zusammen, so werden sie halten – und alles durchschlagen“. Die Botschaft strahlt enorme Stärke aus, bezieht sich aber gleichzeitig auf die harmonische Einheit der Familie und Vollkommenheit. Passend zu dieser Dreieinigkeit, wird das Stück ebenfalls von nur drei Mitgliedern der Gruppe gespielt, die in atemberaubender Geschwindigkeit ihr Können zum Besten geben.

Es sind nicht nur die drei, sondern jedes einzelne Mitglied Kokubus, die an diesem Abend ihr Publikum von sich überzeugen können. Jeder der Musiker strahlt während des Auftritts trotz der großen Anstrengungen über das ganze Gesicht. Ihre Leidenschaft für das Trommeln wird deutlich sichtbar.

Musiker zeigen vollen Körpereinsatz

Es zeigt sich, dass die Gruppe mehr ist als Musiker, die zusammen auftreten. Kokubu ist eine Gemeinschaft, eine große Familie, in der jedes Mitglied herzlich aufgenommen wird. Alle von ihnen haben das Trommeln bereits im Alter von vier Jahren erlernt und konnten sich bereits ein Leben lang für diese Kunst begeistern. Diese Art zu musizieren grenzt stark an Leistungssport, denn die Musiker zeigen vollen Körpereinsatz, wenn sie auf ihren Trommeln forte spielen.

Besonders glänzte an diesem Abend auch der musikalische Leiter und Begründer von Kokubu, Chiaki Toyama . Statt zu trommeln, spielte er die japanische Bambusflöte Shakuhachi, deren Melodien bestens mit den Trommeln harmonierten.

Begleitet wurde Kokubu von ihrem Ehrengast Masamitsu Takasaki, der mit dem lautenartigen Instrument Tsuguru Jamisen mit Bravour spielte. Neben diesen ruhigen Lauten- und Flötenklängen, boten die Trommeln teils einen deutlichen Kontrast. Vor allem die gigantischen O-daiko-Trommeln wirkten sehr imposant.

Eine Spannung lag über den Zuschauern, wenn die Musiker majestätisch wie in Zeitlupe ihre Arme in Richtung der Trommel emporstreckten, nur um kurz darauf in Windeseile darauf zu trommeln und den ganzen Saal beben zu lassen.

Zuschauer fordern Zugabe ein

Auch wenn alle 18 Künstler gleichzeitig auf ihre Taiko-Trommeln schlugen, durchströmte der laute tiefe Klang den ganzen Körper. Beeindruckend ist hier, dass die Musiker ohne einander anzusehen auf die Sekunde synchron ihre Schlägel auf den Trommeln aufkommen lassen. Die ausgestrahlte Dynamik und Freude wirken so ansteckend auf das Publikum, dass nach dem lang anhaltenden Beifall eine Zugabe unabdingbar ist.