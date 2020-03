Von Ulrich Pfaff

Dem jungen Mann legt die Anklage einen „räuberischen Angriff auf Kraftfahrer in Tateinheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung“ zur Last. Hinzu kommt noch eine Körperverletzung. Die Tat ereignete sich in der Nacht des 22. Oktober vergangenen Jahres. Der 22-jährige Taxifahrer nahm in Sennelager gegen 0.40 Uhr zwei junge Männer als Fahrgäste auf – Brüder, wie sich herausstellen sollte.

Messer an den Hals gehalten

Zehn Minuten später soll der 23-Jährige am Westerntor dann von dem Fahrer Geld verlangt haben. Das Messer an seinen Hals haltend, habe er gesagt: „Ich mache dir den Kopf ab“ und „ich stecke das Messer in deinen Hals rein“. Der Taxifahrer gab zwar seine Börse heraus, setzte sich aber zur Wehr, rief Kollegen und die Polizei an.

Als die Brüder ausstiegen, merkten drei Passanten – eine 19-jährige Frau und zwei 19 und 21 Jahre alte Männer – dass etwas nicht stimmte. Als sie sich einmischten, erhielt der 19-Jährige von dem mutmaßlichen Haupttäter einen Faustschlag ins Gesicht. Die Beiden ergriffen die Flucht, der 23-Jährige verlor jedoch die Beute – auch da machte sich der Schnaps bemerkbar. Der 22-jährige Taxifahrer und die drei Zeugen verfolgten die Beiden, verloren sie jedoch aus den Augen.

Der Polizei gelang es, den zwei Jahre älteren Bruder in einem Vorgarten zu stellen. Mit einem Diensthund suchten die Beamten nach dem 23-Jährigen, der etwas später nahe der Polizeiwache von einem der Zeugen gesichtet und von einem anderen Taxifahrer festgehalten wurde, bis die Handschellen klickten.

23-Jähriger gibt alles zu

„Alles, was in der Anklage steht, stimmt“, ließ der 23-Jährige seinen Verteidiger Matthias Cramer erklären. Die Drohung mit dem Messer sei ursprünglich der Versuch gewesen, sich um das Bezahlen des Fahrpreises zu drücken – dann aber sei die Forderung nach Herausgabe der Geldbörse hinzugekommen.

Tatsächlich räumte der Angeklagte ein, am Abend mit seinem Bruder gemeinsam ordentlich gebechert zu haben, wie so oft: „Wenn wir getrunken haben, dann richtig.“ Einige Flaschen Schnaps seien es gewesen, und dann sei die Idee aufgekommen, sich in die Innenstadt fahren zu lassen. Offenbar war die Harmonie zwischen den Brüdern schnapsbedingt nicht so ganz in Balance: Unterwegs habe es zwischen den beiden Streit gegeben, einer sei kurzzeitig ausgestiegen, erinnerte sich der Taxifahrer im Zeugenstand. Am 18. März will die Kammer ihr Urteil sprechen.