Ein Fall betrifft die Stadt Salzkotten, drei Fälle die Stadt Paderborn und drei Fälle die Stadt Delbrück. Weitere Details nannte der Kreis mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Das Kreisgesundheitsamt hat nach eigenen Angaben Mitreisende und Kontaktpersonen der Infizierten ermittelt, die nun unter häuslicher Quarantäne stehen.

Um Krankenhäuser und Hausarztpraxen zu entlasten, richtet der Kreis in Kooperation mit der Stadt Paderborn und der Kassenärztlichen Vereinigung eine zentrale Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle auf dem Gelände der ehemaligen Alanbrooke-Kaserne ein. „Dort sollen ab kommender Woche Rachenabstriche genommen werden, um Verdachtsfälle abzuklären“, sagte Sprecherin Michaela Pitz. Das gehe jedoch nur mit ärztlicher Überweisung und vorheriger Terminvereinbarung.

Darüber hinaus sagt der Kreis ab sofort bis vorsorglich Ostern alle kreiseigenen Veranstaltungen mit Publikumsverkehr ab. Abgesagt ist der Poetry Slam mit dem Bücherbus an diesem Donnerstag sowie die Bürgerinformationsveranstaltung zum Landschaftsplan Altenbeken am Montag, 16. März. Das gilt auch für alle Veranstaltungen in der Wewelsburg. Die Wewelsburg selbst bleibe für Besucher geöffnet. „In so einer Phase müssen und werden wir auch als Veranstalter unseren Beitrag leisten, das Ausbruchsgeschehen einzudämmen oder wenigstens zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen. Die Gesundheit hat Vorrang“, sagte Kreisdirektor Ulrich Conradi. Jetzt sei Um- und Weitsicht gefragt. „Alle Einschränkungen jetzt verringerten die Möglichkeiten der Ansteckung und erhöhten die Chance, zum Alltag zurückzukehren.

Bei Fragen zum Corona-Geschehen können Bürger unter Telefon 05251/88122979 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr anrufen. Das Gesundheitsamt hat unter 05251/3083333 ein Info-Telefon eingerichtet. Dort können montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr Verdachtsfälle gemeldet werden. Außerhalb der Dienstzeiten können Verdachtsfälle über die Kreis-Leitstelle unter 02955/76760 gemeldet werden.